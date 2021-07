Filippo Inzaghi lo sta per diventare: arriva l’ufficialità sul primo dettaglio

Il tecnico del Brescia lo ha rivelato solo da ieri, ed è in trepidante attesa.

Filippo Inzaghi, detto Pippo ha iniziato nel 2018 una relazione con Angela Robusti. Alcuni la ricorderanno per aver partecipato a Miss Italia nel 2012 oppure per il suo corteggiamento a Luca Onestini nel 2016/2017 a Uomini e Donne.

La relazione tra la Robusti e Inzaghi è diventata di dominio pubblico grazie ad una paparazzata del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, quando Pippo allenava il Venezia.

Una bella storia d’amore che sin da i primi mesi ha fatto ipotizzare e sperare in una gravidanza, puntualmente smentita da Filippo e Angela.

Proprio ieri, Filippo Inzaghi e Angela Robusti hanno voluto condividere con i propri followers la felice notizia. La coppia è infatti felice di annunciare il lieto evento. Filippo e Angela diventeranno genitori.

I due hanno comunicato la notizia sui loro profili Instagram, dove hanno dichiarato:

“E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo… allora capisci che sarà per sempre… Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore… Siamo già pazzi di te!”.