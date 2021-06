Filippo Magnini e Federica Pellegrini la verità sull’addio | “Ho avuto paura”

Siete curiosi di sapere il vero motivo della rottura tra Filippo Magnini e Federica Pellgrini? E’ stata lei stessa a confessarlo.

I due sono stati infatti fidanzati per tanto tempo, giungendo sulle copertine dei più importanti giornali di gossip. Quando Federica conobbe Magnini, era legata sentimentalmente a Luca Marin, da cui si lasciò ben presto dopo 4 anni di relazione. La Pellegrini e Filippi sono invece stati insieme per sei lunghi anni ma, dopo le Olimpiadi di Rio e dopo una serie di alti e bassi, si sono lasciati definitivamente. Sapete qual è stato il motivo della rottura? Ecco la rivelazione.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini: il perché della rottura

Uno degli amori più importanti di Federica Pellegrini è stato sicuramente il grande nuotatore Magnini, con cui stava per compiere anche il grande passo del matrimonio. Prima del fatidico sì, i due entrarono però in crisi e questo li costrinse a separarsi definitivamente nel 2017. Come mai è successo tutto questo?

Fu proprio la Pellegrini a rompere il silenzio e a rivelare i motivi della rottura. “Siamo stati insieme sei anni“, disse la nuotatrice, “La decisione è stata presa due o tre mesi fa ma la crisi è iniziata molto prima. Non è stato facile. Non ho paura di dire che è stata una decisione che, purtroppo, ho preso io“.

Federica ha infatti confessato di aver avuto paura “di fronte all’idea di eternità“, dato che all’epoca lei aveva altri obiettivi e non si sentiva pronta. “Sono stata messa davanti a una decisione sull’eternità“, continuò, “Lì ho avuto timore: ho ripensato a quanto vissuto negli anni prima, ci sono stati momenti in cui ho sofferto molto e la domanda ricorrente che mi facevo era: ‘Sei sicura che sia l’uomo della tua vita‘”?.

Leggi anche —-> Filippo Magnini e Giorgia Palmas matrimonio segreto: la coppia si giura amore eterno

Federica e Filippo oggi: come sono i loro rapporti

Nonostante tutto quello che è successo tra di loro, i due continuano oggi a vedersi per questioni di gare. I loro rapporti sono infatti buoni, e hanno lasciato alle spalle tutti i motivi che li hanno portati a separarsi.

Leggi anche —-> Filippo Magnini travolto dalle critiche: il campione costretto a fare un passo indietro

Con il trascorrere degli anni, Federica e Filippo hanno inoltre presto strade differenti. Lei è infatti felicemente fidanzata con l’allenatore Matteo Giunta. Lui si è invece sposato con la bella Giorgia Palmas, di cui è profondamente innamorato. Dalla loro storia, è nata anche la piccola Mia.