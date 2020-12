film-disney-in-tv-a-natale-2020:-la-programmazione

Come ogni anno nel periodo delle feste natalizie arrivano in tv i film e i cartoni Disney, pronti a scaldarci il cuore e a farci emozionare! Quali sono i cartoni Disney in tv 2020? Se stai cercando i film Disney in programmazione oggi o i film Disney in tv Natale 2020 sei nel posto giusto. Qui trovi la programmazione completa di tutti i film d’animazione e non che vanno in onda nel periodo natalizio e che vorrai sicuramente vedere!

Non dimenticare che tutti i film d’animazione Disney sono disponibili su Disney Plus, la piattaforma streaming di Disney. Su Disney+ trovi tutti i cartoni animati e i corti Disney e Pixar, i nuovi remake live action dei grandi classici come Mulan disponibile dal 4 dicembre e tanti film natalizi. Su Disney Plus c’è una collezione dedicata al Natale: “I titoli delle feste” dove trovi tanti film classici sul Natale ma anche tante novità come Noelle, Fata Madrina Cercasi, Soul (in arrivo a Natale) e Onward (in arrivo il 6 gennaio). Scopri i migliori film da vedere a Natale su Disney Plus!

Scopri come regalare Disney Plus e come ottenere un mese di prova gratuita!

Film natale in tv 2020

In questo articolo trovi la programmazione in chiaro dei film Disney in tv nei mesi di dicembre 2020/gennaio 2021 ma anche tutti i film “natalizi” e i grandi classici del periodo delle feste. Da segnalare sono la maratona dei quattro film di Indiana Jones su Paramount Channel (il quinto è in lavorazione!), la trilogia de Il Signore degli Anelli in edizione estesa integrale su Canale 20 il 23, 24 e 25 dicembre, gli ultimi due film di Harry Potter il 22 e il 26 dicembre, i live action Disney La Bella e la Bestia con Emma Watson e Cenerentola con Lily James, il film di Biancaneve del 2012 con Lily Collins e Julia Roberts. Non potevano mancare Una poltrona per due, Senti chi parla e la maratona Fantaghirò che però quest’anno viene trasmessa in notturna.

Lunedì 21 dicembre

Dragonheart su Italia 1 ore 14.05

Dragonheart 2: il destino di un cavaliere su Italia 1 ore 16.10

Asterix alle Olimpiadi su Canale 20 ore 21.00

Maze Runner: il labirinto su Rai 4 ore 21.20

Zathura Un’avventura spaziale su Spike ore 23.30

Credits: WB

Martedì 22 dicembre

Dragonheart: battaglia per il cuore di fuoco su Italia 1 ore 14.05

Beethoven L’avventura di Natale su Italia 1 ore 16.20

The Divergent Serie: Allegiant su Canale 20 ore 21.00

Ufficiale e gentiluomo su Rete 4 ore 21.20

Harry Potter e i Doni della Morte parte 1 su Canale 5 ore 21.20

Asterix alle Olimpiadi su Canale 20 ore 23.35

Mercoledì 23 dicembre

Alla ricerca della stella di Natale su Italia 1 ore 16.30

Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell’Anello su Canale 20 ore 21.12

Alla ricerca di Nemo su Rai 2 ore 21.20

Una scena di Dory e la sua fotografia subacquea Credits Disney+

Giovedì 24 dicembre (vigilia)

Fantaghirò su Italia 1 ore 3.20 (notte)

Una tata per Natale su Paramount Channel ore 14.00

Balto su Italia 1 ore 14.30

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato su Italia 1 ore 16.05

Mini Natale su Paramount Channel ore 17.45

Indiana Jones: i predatori dell’arca perduta su Paramount Channel ore 19.15

Eragon su Rai 4 ore 19.30

Il Grinch su Italia 1 ore 19.30

Il Signore degli Anelli: le due torri su Canale 20 ore 21.00

Indiana Jones e il tempio maledetto su Paramount Channel ore 21.10

Le avventure di Tin Tin: il segreto dell’unicorno su La7 ore 21.15

Alla ricerca di Dory su Rai 2 ore 21.20

7 spose per 7 fratelli su Rete 4 ore 21.25

Heidi (film) su Rai 1 ore 21.30

Una poltrona per due su Italia 1 ore 21.35

Hook: capitan uncino su TV2000 ore 21.50

Detective Dee e i quattro re celesti su Rai 4 ore 23.05

Elf su Italia 1 ore 23.55

Una notte al museo su Rai 3 ore 23.55

Credits: Reteitalia

Venerdì 25 dicembre (Natale)

Fantaghirò 2 su Italia 1 ore 4.00 (notte)

Balto 2 il mistero del lupo su Italia 1 ore 8.45

Balto sulle ali dell’avventura su Italia 1 ore 10.25

Surf’s Up i re delle onde su Paramount Channel ore 10.30

All I want for Christmas: il regalo più bello su Canale 5 ore 11.10

Surf’s Up 2 uniti per vincere su Paramount Channel ore 12.00

Stuart Little Un topolino in gamba su Paramount Channel ore 13.30

Dennis la minaccia su Italia 1 ore 14.05

Stuart Little 2 su Paramount Channel ore 15.10

Dennis la minaccia a Natale su Italia 1 ore 16.05

Natale a Brambie House su Canale 5 ore 16.53

Piovono polpette su Paramount Channel ore 17.00

Piovono polpette 2 La rivincita degli avanzi su Paramount Channel ore 19.10

Polar Express su Italia 1 ore 19.30

Via col vento su Rete4 ore 20.30

Il Signore degli Anelli: il ritorno del re su Canale 20 ore 21.00

Senti chi parla su Paramount Channel ore 21.10

Up&Down un natale normale su Italia 1 ore 21.25

Gli eroi del Natale su Rai 1 ore 21.40

Senti chi parla 2 su Paramount Channel ore 22.30

Sabato 26 dicembre (S. Stefano)

Fantaghirò 3 su Italia 1 ore 4.00 (notte)

Un Babbo Natale tutto nuovo su Rai 2 ore 07.10

Pippi e i pirati di Taka Tuka su Italia 1 ore 07.30

Il ritorno di Prancer, la renna di Babbo Natale su Italia 1 ore 14.34

Mi sono perso il Natale su Italia 1 ore 16.25

Fred Klaus Un fratello sotto l’albero su Italia 1 ore 19.30

Poirot: il Natale di Poirot su TopCrime ore 21.24

Harry Potter e i doni della morte parte 2 su Canale 5 ore 21.45

Jack Frost su Italia 1 ore 23.50

Una notte al museo 3 Il segreto del faraone su Rai 3 ore 23.55

Credits: Walt Disney Pictures

Domenica 27 dicembre

Ember Il mistero della città di luce su Paramount Channel ore 17.00

Una mamma per amica: di nuovo insieme seconda puntata: primavera su La5 ore 21.06

Quasi Amici su Canale 5 ore 21.20

Cenerentola (film live action con Lily James e Richard Madden) su Rai 1 ore 21.25

Credits: Walt Disney Pictures

Lunedì 28 dicembre

Babe Maialino coraggioso su Italia 1 ore 14.06

Babe va in città su Italia 1 ore 16.00

Il cavaliere oscuro Il ritorno su Italia 1 ore 21.20

La bella e la bestia (film live action con Emma Watson) su Rai 1 ore 21.25

Martedì 29 dicembre

Looney Tunes: Back in Action su Italia 1 ore 16.00

Neverland Un sogno per la vita su Paramount Channel ore 19.10

La storia infinita su Paramount Channel ore 21.10

Biancaneve (film con Lily Collins e Julia Roberts) su Rai 1 ore 21.25

Mercoledì 30 dicembre

Aiuto, ho ristretto mamma e papà su Italia 1 ore 14.06

La maledizione del re nero su Italia 1 ore 16.06

Alvin Superstar 2 su Rai 2 ore 21.20

La bussola d’oro su Rai 2 ore 22.55

Giovedì 31 dicembre

Belle e Sebastien su Rai 1 ore 14.00

Dennis colpisce ancora su Italia 1 ore 14.31

La storia infinita su Paramount Channel ore 15.00

Indiana Jones e l’ultima crociata su Paramount Channel ore 19.10

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo su Paramount Channel ore 21.10

Alvin Superstar 3 Si salvi chi può su Rai 2 21.10

Hotel Transylvania 2 su Rai 2 23.00

Venerdì 1 gennaio

Indiana Jones I predatori dell’arca perduta su Paramount Channel ore 10.00

Indiana Jones e il tempio maledetto su Paramount Channel ore 13.00

Indiana Jones e l’ultima crociata su Paramount Channel ore 15.00

Indiana Jones e il Regno del Teschio di cristallo su Paramount Channel ore 18.00

Alvin Superstar Nessuno ci può fermare su Rai 2 ore 21.05

I tre moschettieri su Rai 2 ore 22.45

La programmazione dei giorni seguenti per i film Disney in tv è in aggiornamento…