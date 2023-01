filme-potiguar-‘sideral’-fica-fora-da-lista-de-indicados-para-o-oscar

Filme do diretor Carlos Segundo foi gravado em Natal e outras duas cidades do RN e estava na lista de pré-indicados na categoria ‘Melhor Curta de live-action’ do Oscar. Sideral, filme potiguar, foi indicado na shotlist do Oscar

Reprodução

O filme potiguar Sideral ficou fora da lista final de indicados ao Oscar na categoria de “Melhor curta-metragem live-action”, em 2023. O anunciou dos concorrentes foi feito pela academia nesta terça-feira (24).

Único representante brasileiro na categoria, o filme havia vencido uma concorrência prévia com 200 produções e foi anunciado na pré-lista com outros 14 filmes em dezembro de 2022.

A cerimônia do Oscar será no dia 12 de março. Os indicados para a categoria foram:

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

O filme

Sideral é um filme do diretor Carlos Segundo e foi filmado nas cidades de cidades de Natal, Ceará-Mirim e Parnamirim, na região metropolitana da capital potiguar. O filme concorreu à Palma de Ouro, em Cannes, em 2021, e foi exibido no festival – se tornando o primeiro filme potiguar a conseguir esse feito.

“Sideral” é uma ficção que se desenvolve no futuro, em torno do histórico dia do lançamento do primeiro foguete tripulado brasileiro na Base Aérea de Natal e como isso afeta a vida de Marcela, Marcos e seus dois filhos.

Com produção brasileira de Mariana Hardi e Pedro Fiuza, através da Casa da Praia Filmes, “Sideral” é um filme genuinamente natalense com equipe e elenco de profissionais potiguares, estrelado por Priscilla Vilela e Enio Cavalcante.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

valipomponi