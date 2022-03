FiloBlu entra nella classifica FT1000 Europe’s fastest growing companies del Financial Time per il sesto anno consecutivo

Prosegue inarrestabile la crescita di FiloBlu, che per il sesto anno consecutivo entra a far parte della prestigiosa classifica FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies del Financial Time. La società di consulenza fondata nel 2009, che con successo assiste strategicamente clienti nei settori fashion, food e lifestyle, è infatti dal 2017 riconosciuta dal ranking annuale della testata britannica come una delle imprese più performanti in Europa, in termini di aumento dei ricavi. Quest’anno inoltre, FiloBlu si conferma anche l’azienda italiana con il più alto fatturato tra quelle appartenenti al settore del Management Consulting. Il riconoscimento internazionale dà nuovamente conferma dell’affidabilità di FiloBlu, il cui approccio consulenziale innovativo si basa su una metodologia agile e flessibile che combina competenze, organizzazione, best practices e utilizzo dei dati in chiave strategica. Da sempre l’azienda si pone come obiettivo la continuità delle strategie di business dei brand-clienti attraverso un percorso di crescita costante e sostenibile, per accompagnarli verso la piena maturità digitale generando risultati tangibili (sin dal breve termine) su cui scommette concretamente con un meccanismo di revenue basato sulle performance generate. Attualmente FiloBlu ha sette uffici operativi in Italia e nel Mondo, un team di 200 talenti e ha archiviato il 2021 con un fatturato di oltre 75 milioni di euro, in progressione del +35% rispetto al 2020. Numerosi gli ulteriori riconoscimenti ottenuti che ne attestano la continua crescita, tra questi: 350 Digital Stars 2020 di La Repubblica Affari&Finanza; “Leader della Crescita” de Il Sole 24 Ore e Statista nel 2019, 2020, 2021 e 2022; EMEA Technology Fast 500 (dal 2015), Deloitte Best Managed Companies Italia dal 2018 in avanti e Great Place to Work© Italia 2021-2022.