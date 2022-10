FiloBlu vince la V edizione del Best Managed Companies 2022 di Deloitte

La società italiana si aggiudica per la 5° volta consecutiva il riconoscimento

per l’eccellenza nella gestione aziendale di Deloitte Private.

FiloBlu ha vinto per la quinta volta consecutiva il Best Managed Companies 2022 (BMC) di Deloitte. A seguito di un lungo processo di selezione, la società che affianca le aziende nello sviluppo del business digitale fornendo servizi innovativi e tecnologie all’avanguardia aggiunge quest’ulteriore riconoscimento al proprio portfolio, avendo dimostrato particolare impegno nel distinguersi per livello di performance e gestione aziendale.

Ad oggi, FiloBlu si sta concentrando sullo sviluppo di un sempre più completo servizio di consulenza strategica, in grado di offrire alle aziende un supporto nell’ottimizzazione e accelerazione delle performance online, facendo leva sulla sua profonda conoscenza della supply chain digitale. Un focus quest’ultimo reso possibile dalla continua crescita di competenze e fasce di mercato alle quali la realtà si rivolge, forti del consolidamento messo in atto dopo l’ingresso del fondo Gradiente in FiloBlu.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, una testimonianza della capacità di adattamento dell’azienda e della sua abilità nel fornire soluzioni efficaci e tempestive rispetto alle nuove esigenze di mercato e alle richieste dei clienti, all’impatto della pandemia sul business e al contesto macroeconomico in continua evoluzione”, dichiara Christian Nucibella, Founder&Chairman di FiloBlu. “Nel ruolo di partner strategico delle aziende abbiamo messo a punto percorsi innovativi di crescita della brand awareness e delle performance di business, tenendo conto delle nuove e imprescindibili dinamiche di comunicazione e vendita, fortemente influenzate, tra gli altri, dai canali marketplace e dalle piattaforme di social commerce” conclude.

FiloBlu continua ad evolversi, per dimensione e struttura. E forte delle sue caratteristiche distintive legate a capacità organizzativa, strategia, innovazione, cultura aziendale e performance riconosciuti dal prestigioso award di Deloitte, continua il suo percorso e impegno nel raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti.

FiloBlu è una società di consulenza strategica on & offline, con sede a Venezia, Milano e Napoli e una forte vocazione internazionale, che offre soluzioni tailor made e complete alle aziende operanti in molteplici settori (tra i quali: fashion, lifestyle, food). Forte di un team di oltre 200 talenti specializzati e studiata come case history di successo dal Financial Times e Deloitte, FiloBlu ha una visione sostenibile, globale e capillare al servizio del cliente, grazie anche a solidi accordi con player internazionali. Numerosi i riconoscimenti ricevuti: FT 1000 Europe’s Faster Growing Companies negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; 350 Digital Stars 2020 di La Repubblica Affari&Finanza; “Leader della Crescita” de Il Sole 24 Ore e Statista nel 2019, 2020, 2021 e 2022; EMEA Technology Fast 500 (dal 2015) e Best Managed Companies di Deloitte dal 2018 in avanti.