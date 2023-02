Filósofo que aceitou cargo de presidente na Fundação da Cultura em SC já associou Carnaval a sífilis e Aids

Questionado pelo g1, Rafael Nogueira disse que a festa é importante para a economia brasileira e destacou que “Santa Catarina terá festas memoráveis”. Comentário associa Carnaval à transmissão de sífilis e Aids

Rede sociais/ Reprodução

O filósofo Rafael Nogueira, 39 anos, convidado para o cargo de presidência na Fundação Catarinense de Cultura (FCC), já associou o Carnaval, maior festa popular brasileira, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (veja abaixo).

A relação foi feita ainda em 2018, nas redes sociais, mas voltou a repercutir no Twitter nesta quinta-feira (2), um dia após Nogueira aceitar a indicação. A conta dele foi apagada nesta quinta-feira.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

“Aí começa o Carnaval e vai todo mundo correndo, com igual ou maior desespero, trocar fluídos e pega herpes, gonorreia, sífilis, Aids”, escreveu no Twitter.

Questionado pelo g1 SC, Rafael Nogueira disse que a festa é importante para a economia brasileira e destacou que “Santa Catarina terá festas memoráveis”.

Rafael Nogueira, novo presidente da FCC

Redes Sociais/ Reprodução

Críticas ao Carnaval

Também em fevereiro de 2018, ele voltou a criticar a maior festa mais celebrada no Brasil.

“Acho o Carnaval uma bela merda. Sempre achei”, publicou.

Comentário associa Carnaval à transmissão de sífilis e Aids

Redes sociais/ Reprodução

Em uma publicação mais antiga, de 7 de fevereiro de 2013, ele escreveu: “Ainda bem que não estou nessa cloaca fedida que é o Brasil na época de Carnaval”.

Publicação de fevereiro de 2013 sobre Carnaval

Redes sociais/ Reprodução

Novo cargo

No Instagram, o filósofo publicou, na quarta-feira (1º), que aceitou o convite do governo de Santa Catarina para comandar a FCC (veja abaixo). Ele confirmou a aceitação ao g1 nesta quinta-feira.

A nomeação ainda não foi divulgada oficialmente. A indicação é da deputada estadual Ana Campagnolo (PL).

Seguidor de Olavo de Carvalho, Nogueira é natural de Santos (SP) e foi presidente da Biblioteca Nacional no governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022. Também atuou como secretário da Economia Criativa e Diversidade Cultural da Secretaria Especial da Cultura.

Jair Bolsonaro e Rafael Nogueira

Redes sociais/ Reprodução

“Fui convidado para ser o número 1 da cultura no Estado de Santa Catarina. Aos amigos, peço que rezem por mim, e pela cultura de SC. Há mentiras se espalhando para me difamar; mais uma vez tentam pintar um retrato falso e perverso da minha pessoa”, escreveu no Instagram na quarta-feira.

A publicação foi comentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que escreveu que “Jorginho só dá bola dentro”. Ana Campagnolo também se manifestou (imagem abaixo).

Rafael Nogueira confirmou que aceitou o convite para presidência da FCC

Redes Sociais/ Reprodução

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

valipomponi