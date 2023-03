Filtros de linha, estabilizadores e nobreaks: como proteger eletrônicos em casa

Produtos ajudam a evitar que eletrodomésticos mais caros queimem em caso de pico ou oscilação de energia elétrica. Veja a lista e as diferenças entre esses itens. Guia de Compras: equipamentos para segurança elétrica

Veronica Medeiros/arte/g1

Todo mundo conhece um caso daqueles de gente que perdeu algum eletrodoméstico quando faltou energia durante uma tempestade ou simples manutenção da fornecedora na rua.

Quando a eletricidade voltou, o pico energético queimou alguns produtos dentro de casa. Pode acontecer com uma TV, uma geladeira, uma máquina de lavar ou qualquer item ligado na tomada.

Para ajudar a evitar esse tipo de acidente, é recomendável usar itens que ajudam na proteção elétrica dentro de casa, como filtros de linha, estabilizadores de voltagem e nobreaks.

A ideia aqui é oferecer uma camada de proteção aos produtos mais caros, não apenas o computador.

Outros guias:

PORTÁTIL: como escolher uma minigeladeira

REFLETOR LED: para iluminar jardins, quintais e calçadas

FECHADURA DIGITAL: qual o tipo ideal para sua casa inteligente

TODOS OS GUIAS

O Guia de Compras selecionou 11 produtos para evitar que os picos e oscilações de energia elétrica afetem os eletrônicos em casa.

Veja a lista a seguir.

Filtros de linha

Os filtros de linha têm a função de multiplicar o número de tomadas disponíveis, permitindo ligar diversos equipamentos de forma simultânea.

São indicados para uso com aparelhos eletrônicos como TVs, monitores, computadores e até mesmo aspiradores.

Os valores iam de R$ 30 a R$ 160 nas lojas da internet no meio de março.

Os preços aqui variam de acordo com o número de tomadas, o comprimento do fio – que também costuma ser menor que em uma extensão – e os materiais utilizados na construção do produto, como plástico ou metal.

Filtro de Linha Capte 4 tomadas

Filtro de Linha Emplac Profissional 12 Tomadas

Filtro de Linha iClamper 5 Tomadas

Intelbras EPR 212

Powercube 4 tomadas e controle remoto

Nobreaks

O nobreak estabiliza a tensão elétrica e possui uma bateria interna. Em caso de falha na rede elétrica ou queda na energia, os equipamentos conectados se mantêm ligados por tempo limitado.

Os nobreaks para uso doméstico custavam entre R$ 500 e R$ 1.400 nas lojas on-line em março.

APC BZ600BI

Intelbras XNB 1440 VA

Multi EN065 600VA

SMS Station II 1200Va

Estabilizadores

Os estabilizadores de energia servem para proteger eletrônicos de variações na rede elétrica. Quando a voltagem flutua, eles impedem que a tensão excessiva ou insuficiente chegue aos equipamentos conectados.

Os preços são mais altos que os dos filtros de linha – variavam entre R$ 180 e R$ 600 nas lojas on-line consultadas em março.

Force Line 571 2.000VA

SMS Revolution Speedy NG

No que prestar atenção na hora da compra:

FILTROS DE LINHA: eles têm uma diferença principal em comparação com extensões e réguas de tomada: vêm com um disjuntor (para ligar/desligar o filtro) e fusíveis para reter a sobrecarga de eletricidade.

Aqui, se ocorrer uma sobrecarga de energia, o fusível queima e protege os produtos ligados ao filtro de linha.

E caso aconteça essa variação que queima o fusível, basta trocá-lo. Vale observar na embalagem do filtro de linha se ele protege contra sobrecargas elétricas, surtos ou curto-circuito.

NOBREAKS: O uso mais conhecido desse tipo de produto é ligando o computador a um deles. Se a energia cair, o nobreak fornece a eletricidade necessária para poder salvar o trabalho e desligar o PC com segurança.

Mas pequenas empresas e até mesmo casas e condomínios podem aproveitar outras vantagens do produto. Entre elas, ligar a caixas registradoras, luzes de emergência, portões de garagem e até mesmo sistemas de segurança.

ESTABILIZADORES: protegem os eletrônicos ao corrigir as oscilações na rede elétrica. Mas, diferente dos nobreaks, o estabilizador não possui bateria interna para fornecer energia em caso de falta de eletricidade.

Alguns equipamentos mais modernos, como computadores, já vêm com fontes de alimentação interna capazes de lidar com esse tipo de flutuação de tensão.

Nesse caso, é importante checar com o fabricante do produto – já que um filtro de linha pode ser uma proteção mais eficiente e barata.

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nosso time de jornalistas e colaboradores especializados. Caso o leitor opte por adquirir algum produto a partir de links disponibilizados, a Globo poderá auferir receita por meio de parcerias comerciais. Esclarecemos que a Globo não possui qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra, mesmo que a partir dos links disponibilizados. Questionamentos ou reclamações em relação ao produto adquirido e/ou processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.

Veja vídeos do Guia de Compras:

Vito Califano