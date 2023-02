Fim de semana começa com dois alertas de chuvas intensas no Tocantins; veja os cuidados

Neste sábado (4), pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, segundo o Inmet. Chuva Palmas

Luciana Pires/Prefeitura de Palmas

Depois de uma sexta-feira (3) com períodos de fortes chuvas e um sol tímido, o fim de semana também deverá ser marcado por temporais. É o que apontam dois novos alertas para chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até este sábado (4), pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos, que na tarde de sexta foram intensos, podem chegar a 60km por hora.

Para Palmas, estão previstas muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura vai variar entre 23°C e 32°C e a umidade relativa do ar pode chegar a 95%.

No norte do estado, em Araguaína e região, mais trovoadas e temporais podem ser esperados para sábado. Com a umidade relativa atingindo níveis máximos, a previsão de temperatura vai variar entre 22°C e 34°C.

Em Gurupi, no sul do estado, a previsão do tempo segue também com a possibilidade de chuvas, alta umidade e temperatura entre 23°C e 30°C.

Cuidados durante temporais

Entre as orientações da Defesa Civil e do Inmet são para que as pessoas se abriguem quando começam os temporais. Veja mais cuidados para evitar acidentes:

Se estiver dentro de casa

Não use telefone com fio;

Não fique próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas;

Não tocar nem usar equipamentos elétricos que tenham sido molhados ou estejam ligados à rede elétrica e/ou em locais inundados ou alagados, pois há risco descarga elétrica.

Se estiver na rua:

Em caso de tempestade com raios, procure abrigo;

Não se exponha ao temporal;

Não se abrigue embaixo de árvores;

Evite a rua e andar, principalmente, embaixo da rede elétrica.

