Fim de semana de pré-carnaval terá céu nublado em RO; veja previsão

O feriado de Carnaval será no próximo fim de semana, mas os blocos de carnaval de rua começam já neste fim de semana em Porto Velho e quem for festejar, deverá levar capa de chuva: há previsão de chuva no sábado (11) e domingo (12).

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), muitas nuvens carregadas se espalham pelo sul do Amazônia, o que colabora para a formação do céu nublado.

Em Porto Velho e nas cidades do Vale do Guaporé, Mamoré e Jamari, há previsão de chuva a qualquer hora do dia no sábado e no domingo. Além disso, há possibilidade de temporais em todo o estado.

A previsão indica mínima de 23ºC no sábado e máxima de 29ºC no final de semana, em Porto Velho.

