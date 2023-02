Fim de semana deve ter céu nublado e tempo instável em RO; veja previsão

Céu deve variar de nublado a encoberto, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. O primeiro final de semana de fevereiro deve ser de céu nublado e tempo instável em Rondônia, indica a previsão do tempo do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

Céu nublado

Luís Fellipe Borges/g1

De acordo com o órgão, uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se organiza no sul da Amazônia e espalha muita instabilidade pela região.

A sexta-feira (3), o sol deve aparecer entre muitas nuvens. Em Porto Velho, a mínima deve ser de 23ºC e a máxima de 29ºC. Além disso, o céu deve variar de nublado a encoberto, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.

Veja mínimas e máximas na sexta-feira (3), em cidades de Rondônia:

Ariquemes: mínima 22ºC, máxima 29ºC;

Cacoal: mínima 22ºC, máxima 29ºC;

Guajará-Mirim: mínima 23ºC, máxima 28ºC;

Ji-Paraná: mínima 22ºC, máxima 30ºC;

Porto Velho: mínima 23ºC, máxima 29ºC;

Vilhena: mínima 20ºC, máxima 27ºC;

