Fim de semana deve ter tempo estável com chuvas passageiras em Rondônia, indica Sipam

Céu deve variar de parcialmente nublado a nublado. A previsão do tempo para o final de semana de abril em Rondônia indica aumento na umidade do ar. Segundo a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a umidade estará concentrada sobre a metade norte e oeste, e trará um céu variando de parcialmente nublado a nublado.

Tempo deve permanecer estável em RO.

Ivanete Damasceno/G1

No sábado (1°), o tempo terá céu parcialmente nublado e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas em pontos isolados em toda metade norte do estado no período da tarde e início da noite.

Nas demais áreas do estado, o tempo deve ficar parcialmente nublado e pancadas de chuva passageiras devem ocorrer à tarde. As temperaturas devem ficar estáveis, variando de 23ºC a 30ºC.

Durante o domingo (2), muita umidade e correntes de vento ajudam a concentrar a formação de muita nebulosidade sobre a metade norte e trará um céu variando de nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na metade sul do estado, o céu estará parcialmente nublado com chuvas passageiras a tarde, temperaturas estáveis e variando de 23ºC a 30ºC.

