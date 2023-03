Final de semana no Sesc de Mogi tem atrações gratuitas para toda família; confira a programação

Atividades envolvem música, teatro, oficinas e outros. A classificação indicativa vai de acordo com cada atração. “Cebola – cascas de um todo” – é um espetáculo que utiliza a metáfora da cebola para falar sobre as diversas camadas do amor

O final de semana será repleto de atrações no Sesc de Mogi das Cruzes. Crianças e adultos poderão aproveitar as atividades culturais que envolovem oficinas de montagem e circo, contação de história, atração musical e yoga para relaxar. Essas atividades são gratuitas e acontecem em diferentes horários de sexta-feira (24) a domingo (26). (Confira a programação completa abaixo).

O Sesc de Mogi das Cruzes fica na rua Rogério Tácola, 118, Socorro.

Sexta-feira (24)

Câmera de furo (fotografia pinhole)

Com câmeras de furo (pinhole) feitas de latas, os participantes poderão ter a experiência de fotografarem e vivenciarem a revelação das imagens em papel preto e branco.

A atividade aborda o princípio da formação da imagem, a atenção, reflexão e desaceleração no momento da captação da fotografia, além do lado lúdico de ter a imagem em papel preto e branco em negativo e poder positivar via smartphone.

Horário: 14h às 16h

Classificação: Livre

Gratuito.

Sábado (25)

Mostra Mosaico de Saberes

Mosaico de Saberes é um projeto de Educação para a Sustentabilidade que fomenta o compartilhamento de saberes e boas práticas socioambientais. Sua realização é pautada em temas centrais, fundamentados na sustentabilidade, cidadania e valorização social, refletindo sobre as diferentes formas de existir e interagir com o meio e os recursos naturais.

Nesta mostra serão apresentados produtos ao público do Sesc Mogi das Cruzes.

Quando: 25 e 26/03, sábado e domingo

Horário: 10h às 17h

Classificação:

Gratuito – Sem retirada de ingressos.

As Clês contam Chiquinha Gonzaga

Dó e Mi, mais conhecidas como Clês, contam a história da encantadora Chiquinha Gonzaga e todos os seus movimentos em prol da libertação da mulher dentro do mundo da música.

A Companhia foi fundada há 10 anos pelas atrizes Beatriz Diaféria e Junia Magi com a intenção de trazer ao público infantil a riqueza das histórias, significados e aprendizados presentes em diversas mitologias construídas por grupos humanos em diferentes épocas e regiões.

Horário: 16h às 17h

Classificação: Livre – Com Tradução Simultânea em Libras

Gratuito – Sem retirada de ingressos.

Aconchego: mediação de leitura

Um convite ao encontro com os livros e com as histórias por meio da mediação de leitura, com o objetivo de aproximar a primeira infância da literatura. O contato das crianças com as narrativas literárias auxilia no seu desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo.

Quando: 25 e 26/3, sábado e domingo

Horário: 10h às 12h e das 13h30 às 16h30

Classificação: Livre – Grátis

Gratuito.

Demonstração

Nesta atividade, os frequentadores do Sesc Mogi das Cruzes poderão ser fotografados com uma câmera de furo feita com lata. As imagens serão reveladas no mini laboratório e dispostas para visualização. A câmera de furo, mais conhecida como Pinhole, é o modo de fazer fotografia sem equipamentos industrializados. Basta um compartimento fechado (lata ou caixa) com um pequeno orifício e material fotossensível em seu interior para captação da imagem.

Horário: 10h às 12h e das 13h às 16h

Classificação: Livre

Gratuito.

Oficina de Circo para a Família

Oficinas de Circo voltadas para a família. Modalidades: acrobacias de solo, acrobacias em dupla e em grupo, malabarismo com claves, bolas e de contato, e bambolê.

Quando: 25 e 26/3, sábado e domingo

Horário: 10h30 às 12h e das 14h às 15h30

Classificação: Livre

Gratuito – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Aulas em grupo – GMF

Conhecido por GMF, o Programa de Ginástica Multifuncional do Sesc é baseado no estilo de vida do participante. Cada aluno recebe um roteiro personalizado de exercícios e pode participar de diferentes aulas coletivas. A GMF promove o desenvolvimento de habilidades motoras e de capacidades físicas de forma equilibrada. Nessa atividade o público poderá vivenciar a GMF, participar da aulas em grupo e ser estimulado a colocar a GMF na sua rotina diária.

Horário: 12h às 13h

Classificação: Não recomendado para menores de 12 anos

Gratuito – Sem retirada de ingressos.

Domingo (26)

Cebola – Cascas de um todo

“Cebola – cascas de um todo” – é um espetáculo sobre vários tipos de relacionamentos, que utiliza a metáfora da cebola para falar sobre as diversas camadas do amor. O tendo como um sentimento que pode ser eterno, mas também pode machucar. Através de músicas da bossa-nova e de coreografias precisas ele trilha um caminho que busca no íntimo de cada pessoa lembranças de relacionamentos.

Horário: 16h às 17h15

Classificação: Livre

Gratuito – Sem retirada de ingressos.

Yoga Integral

A fisioterapeuta e professora de Yoga Katia Cristina Maciel Moreira Servilheira reabilita colunas cansadas e doloridas através de variadas técnicas da fisioterapia. Porém, está sendo através do Yoga, como professora, que ela observou a grande diferença entre cuidar só do físico, como fez até então, e cuidar também do aquietamento da mente, promovendo assim, um resultado mais rápido e eficaz, com alívio e compreensão do para quê as dores acontecem.

Horário: 10h às 11h

Classificação: Não recomendado para menores de 12 anos

Gratuito – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

