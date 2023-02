Final de torneio amador de futsal termina em briga generalizada em Pedregulho, SP; VÍDEO

Confusão entre atletas aconteceu no ginásio municipal na noite de sexta-feira (3). Polícia Militar foi chamada, mas não há registro de boletim de ocorrência. Final de torneio de futsal termina em briga generalizada em Pedregulho, SP

A final do 5º Campeonato Municipal de Futsal de Pedregulho (SP) terminou com uma briga generalizada na noite de sexta-feira (3).

Vídeos que circulam nas redes sociais, obtidos pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram a confusão envolvendo atletas, torcedores e seguranças.

A Prefeitura de Pedregulho foi procurada, mas até a última atualização desta matéria ninguém havia se pronunciado.

A Polícia Militar informou que foi chamada ao local para dar apoio à Guarda Municipal, mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado.

A confusão

Os vídeos mostra uma discussão de jogo entre atletas dos finalistas Beer e Vilinha. Quando um dos jogadores é jogado ao chão, a briga avança para as arquibancadas com as torcidas enfurecidas.

O ginásio estava lotado. Segundo apuração da EPTV, crianças estavam no local.

A equipe de segurança não conseguiu impedir a entrada dos torcedores na quadra e a confusão aumento.

Ainda de acordo com apuração da EPTV, torcedores e seguranças ficaram feridos. O estado de saúde deles, no entanto, não foi informado.

