finale-amici-2021:-diretta,-regolamento,-ospiti,-premi-e-televoto

Come si svolgerà l’ultima puntata di un’edizione che rimarrà nei cuori del pubblico a lungo: le sfide, come si vota e chi vota

La finale di Amici 2021 sarà in diretta e il regolamento introduce il televoto, attesissimo e reclamato dai fan del talent show. Il pubblico avrà finalmente modo di esprimere le proprie preferenze e soprattutto sarà l’unico a eleggere il vincitore di Amici 20. Ma non in tutto e per tutto. Il nome per la vittoria è più incerto che mai, grazie al fatto che tutti i ragazzi di questa edizione sono entrati nel cuore dei telespettatori. Chi più e chi meno, è ovvio, ma i cinque finalisti di Amici 2021 Deddy, Sangiovanni, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Aka7even sapranno giocarsi al meglio la vittoria. Non è possibile fare un pronostico in questa edizione quindi, tutti hanno una possibilità di vincere, ma molto dipenderà anche dall’andamento delle sfide.

Chi vincerà Amici 2021 in un certo senso non sarà deciso solo dal pubblico, infatti. Il regolamento della finale del 15 maggio darà voce non solo al pubblico da casa, ma anche alla giuria in studio. Per questo motivo non è detto che a giocarsi la coppa saranno i due preferiti dei telespettatori, anche se potrebbero coincidere con i due preferiti della giuria tecnica della finale. In ogni caso è stato diramato nei giorni scorsi il comunicato sulla serata conclusiva dell’edizione, in cui c’è scritto come funziona la gara.

Nel regolamento della finale di Amici 2021 si legge anche come si vota: via SMS, sul sito Witty Tv, sull’app Mediaset Play e sulle smart tv abilitate. Questo il numero per il televoto: 477.000.1 oppure 477.000.0. Sarà Maria De Filippi poi a svelare il numero abbinato ai vari concorrenti, ma sarà possibile votare anche scrivendo il nome.

Qual è il meccanismo della finale di Amici 2021? Ci saranno diverse manches in cui i concorrenti si sfideranno per arrivare alla finalissima a due. Alcune sfide saranno valutate sia dal televoto sia dalle giurie tecniche in studio, con un peso al 50 e 50. Altre sfide invece saranno decise solo dal televoto oppure solo dalle giurie tecniche. Nella finalissima a due sarà solo il pubblico attraverso il televoto a scegliere il vincitore di Amici 2021.

Per quanto riguarda gli ospiti della finale di sabato 15 maggio 2021 invece ci sarà Gaia a premiare il nuovo vincitore. Torneranno anche Pio e Amedeo dopo la conclusione del loro programma Felicissima Sera; hanno partecipato anche alle prime puntate di questo Serale.

Quali premi ci saranno ad Amici 2021? Al vincitore andrà un premio di 150mila euro. Ci sarà il premio di categoria di 50mila euro, sia per il canto sia per il ballo. Il premio TIM votato dal pubblico durante il Serale del valore di 30mila euro, in più un altro premio TIM assegnato dai giornalisti in studio di 50mila euro. E ancora un premio per il miglior Testo del valore di 20mila euro. Ci saranno anche i premi Marlù e premio delle radio per uno dei tre cantanti finalisti.