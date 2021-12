Finalmente l’Oroscopo 2022 di Paolo Fox: Ecco come sarà l’anno che arriva. Il più fortunato è un segno d’acqua

La fine dell’anno si avvicina e sono in molti a chiedersi come sarà il 2022. Paolo Fox, con il suo famoso oroscopo, ha svelato cosa ci aspetta nel 2022. Ecco le previsioni, i segni più fortunati e quelli meno del nuovo anno. Il 2021 è stato un anno difficile, non tanto quanto il 2020, ma comunque complesso. Ansia, paura, stess hanno caratterizzato i nostri giorni anche se ogni tanto ci sono sono stati sprazzi di luce. Abbiamo passato un’estate più serena, con meno restrizioni, e anche il Natale sarà più libero (anche se non per tutti). Dopo due anni così tutti noi ci meritiamo una piccola rinascita: ecco le anticipazioni del 2022.

Oroscopo Paolo Fox 2022: Ariete

I primi mesi dell’anno saranno colmi di soddisfazioni, opportunità per tornare in pista e da sfruttare per ottenere i risultati tanto agognati. Chi ha perso il lavoro potrà trovare la propria occasione, ad esempio; chi lavora in proprio vedrà i propri sacrifici ripagati. In amorefare nuove conoscenze è sempre un bene… Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 2022: Toro

Avere Saturno contro non sarà una passeggiata, quindi è fondamentale stare sempre sull’attenti soprattutto nel lavoro. Il consiglio è quello di mettere da parte del denaro. I primi mesi saranno i più difficili e sarà necessario tenere d’occhio collaboratori e soci. In amore anche per il Toro è consigliabile stringere nuovi legami. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 2022: Gemelli

Un inizio con il freno a mano. Sul lavoro non si scherza chi lavora in proprio potrà sperare in una primavera più serena, i dipendenti invece saranno in attesa di un cambiamento. Fino alla metà del mese non si avranno certezze. In amore è importante il dialogo e fare chiarezza: servirà per evitare litigi accesi. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 2022: Cancro

Un inizio in pole position grazie a Giove in transito proprio nel Cancro. Maggio sarà un mese ricco di energia e questo darà beneficio a tutti gli aspetti importanti della vita tranne l’amore. Le questioni di cuore vi faranno penare e la gelosia si farà sentire… Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 2022: Leone

Saturno sarà contro di voi sia per quanto riguarda soldi e lavoro, ma il coraggio vi aiuterà a superare tutte le difficoltà: non lasciatevi scoraggiare. Per quanto riguarda l’amore l’inizio dell’anno non sarà positivo, ma con la primavera tutto cambierà. Sarà un anno ballerino, questo va detto, a causa della contrapposizione tra i pianeti. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 2022: Bilancia

Chi ha una posizione ottimale a lavoro cercherà un cambiamento stimolante, qualcuno deciderà anche di cambiare casa. In amore non mancheranno discussioni colpa anche della voglia di cambiamento sul lavoro. Chi ha una relazione dovrà affrontare i primi mesi del 2022 sapendo che amici e parenti potrebbero interferire. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 2022: Vergine

I primi mesi del 2022 saranno difficilissimi e dovrete fare tutto da soli. Le questioni legali saranno risolte non prima dell’estate. Grazie a Venere e Sole in amore ci potrà essere una riconciliazione, chi è da solo farà buoni incontri. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 2022: Scorpione

Il denaro non sarà abbondante, ma a livello professionale avrete buone soddisfazioni. Da evitare investimenti azzardati e acquisti costosi. In amore i primi due mesi saranno incerti e non cadete nei ritorni di fiamma. La salute migliorerà. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 2022: Sagittario

Preoccupazione a ansia caratterizzeranno i primi mesi del 2022 proprio come è successo nel 2021. Il riscatto professionale e la voglia di fare non vi mancheranno però. Gennaio e febbraio sarà fondamentale studiare la strategia lavorativa da mettere in pratica nella seconda metà dell’anno. In amore gli alti e bassi non mancheranno come anche flirt e storie occasionali. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 2022: Capricorno

Un anno scoppiettante che inizia con il piede giusto grazie al transito di Venere e Sole nel segno. Dalla seconda mertà di maggio avrete il tempo per chiarire e risolvere molte questioni in ambito lavorativo e sentimentale. Vi attende un periodo di grandi emozioni ed energia. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 2022: Acquario

Un anno che non parte bene, a causa di Saturno, molte incertezze anche economiche, poi litigi con il partner. Evitare stress e azzardi, per fortuna arrivrà maggio e quindi potrete rinascere. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 2022: Pesci

Il 2022 inizierà con il botto: nuove opportunità di crescita anche professionale le opportunità non vi dovranno sfuggire. Le coppie durature faranno progetti ben strutturati, chi cerca l’amore fare incontri stimolanti e interessanti. Il transito di Marte potrebbe creare agitazione e fatica, ma tutto si risolverà. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

L’articolo Finalmente l’Oroscopo 2022 di Paolo Fox: Ecco come sarà l’anno che arriva. Il più fortunato è un segno d’acqua proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.