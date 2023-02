Finanças Descentralizadas (DeFi) podem mudar a relação com o dinheiro

Entenda como novas tecnologias baseadas em blockchain e criptoativos desafiam o mercado financeiro tradicional. Finanças descentralizadas ou DeFi, na sigla em inglês para Decentralized Finance, são, conforme define reportagem da Inteligência Financeira, “um ambiente de serviços e produtos financeiros construídos em uma rede blockchain, cujo objetivo é tirar de cena o controle de intermediários, assim como acontece com as criptomoedas”.

Pense no envio de dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Quando a operação é realizada via remessa internacional, leva de um a três dias úteis para ser concretizada. Já nas finanças descentralizadas, o envio e a compensação são imediatos, porque a operação é realizada com criptomoedas (uma espécie de moeda única). Isso sem a necessidade de passar por reguladores, uma vez que a garantia está na rede de blockchain. Para explicar direitinho como isso é possível, entenda o universo das finanças descentralizadas, o DeFiVerso:

Inteligência Financeira

Divulgação

Fonte: Accenture – Relatório DeFi: como as finanças descentralizadas podem transformar o mercado financeiro

Vittorio Rienzo