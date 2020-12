finite-le-riprese-della-fiction-la-donna-del-vento 

La donna del vento fiction quando esce? Finite le riprese

La donna del vento fiction per Canale 5 la cui produzione esecutiva è di Fabula Pictures con Sabrina Ferilli nel ruolo di protagonista è in fase di lavorazione. A inizio dicembre 2020, come riporta Che TV Fa, finiscono le riprese. La donna del vento è il secondo capitolo di una trilogia iniziata con L’amore strappato che vede nel ruolo principale sempre Sabrina Ferilli. Il filo conduttore è una storia al femminile di denuncia civile. Dopo diversi cambi di titolo, sembra essere ufficiale questo, annunciato da un attore sui social. Stiamo parlando di Francesco Arca che l’11 settembre 2020 pubblica sul suo profilo Instagram verificato due foto. La didascalia rivela il nome che questa fiction con Sabrina Ferilli dovrebbe, alla fine, avere: La donna del vento.

Francesco Arca è Mimmo ne La donna del vento, qui un selfie del primo giorno di riprese da lui pubblicato sul suo profilo Instagram l’11 settembre 2020

Ricomincio da Qua . Cuore in gola . Emozionato . Felice e turbato . Come sempre . Mancava il set , mancava la bellezza di perdersi dentro alle storie , dentro alle sceneggiature , dentro i personaggi in contatto ed in ascolto con le meravigliose persone che lavorano in questo nuovo progetto . Viva le Diversità . #ladonnadelvento #canale5 #mediaset @simonettaizzo @rickytog #sabrinaferilli #ettorebassi #massimopopulizio #veruskarossi @fiction_mediaset @studiosegre @alessiopiccirillo_pr

continua a leggere dopo la pubblicità

Essendo le riprese cominciate l’11 settembre 2020, ipotizziamo che l’uscita de La donna del vento non sia prima del 2021-2022. Attendiamo conferme ufficiali in merito.

Dove è girata La donna del vento

Francesco Arca è nel cast de La donna del vento, qui al photocall de La Vita Promessa Credits Elisabetta A. Villa e Getty Images

La donna del vento è una fiction il cui primo ciak è a Roma. Non conosciamo ancora nel dettaglio le location e l’ambientazione, ma il set apre l’11 settembre 2020 nella capitale del nostro Paese.

In un’intervista rilasciata a DavideMaggio.it il 23 settembre 2020 Sabrina Ferilli, interprete della protagonista racconta che le location sarebbero dovute essere di più. “Era prevista anche la Puglia” come location per le riprese. Una volta slittate a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid-19 decidono di girare la fiction interamente nel Lazio.

La donna del vento trama e anticipazioni

continua a leggere dopo la pubblicità

È Sabrina Ferilli, interprete della protagonista a svelarci la trama de La donna del vento in un’intervista rilasciata a DavideMaggio.it e pubblicata il 23 settembre 2020. Al centro della storia c’è “una donna che viene toccata direttamente dalla malattia della figlia“.

Le due “vivono vicino ad un’acciaieria” e, a causa della presenza di polveri sottili, la bambina si ammala. Il suo male è un fardello pesante da portare: la leucemia non perdona. La voce della protagonista unisce “tutta una serie di madri che hanno conosciuto questo dramma, fino a portarlo direttamente alla fabbrica e alle autorità competenti.”

La forza de La donna del vento è duplice. Da un lato “sono storie vere“ e dall’altro “qualcosa di drammatico che, però, ha trovato uno spiraglio di speranza.” Queste sono le parole di Sabrina Ferilli nell’intervista sopracitata. “Deve esserci sempre un motivo per non arrendersi. I nostri casi sono tutti casi che si sono chiusi in positivo, nonostante tutti i drammi che ci sono stati.” La speranza dell’attrice è portare gli spettatori a riflettere in maniera vigile e coscienziosa alle responsabilità civiche e umane di ciascuno. “Le cose possono cambiare” ma con questa prospettiva.

La donna del vento cast, attori e personaggi

Chi c’è nel cast de La donna del vento, fiction Mediaset al primo ciak l’11 settembre 2020? Come già accennato il ruolo della protagonista (Nanà) è interpretato da Sabrina Ferilli. Ettore Bassi interpreta il marito del personaggio della Ferilli.

continua a leggere dopo la pubblicità

Grazie alle foto pubblicate sul suo profilo Instagram verificato nel primo giorno di riprese, conosciamo il ruolo di Francesco Arca. Ne La donna del vento interpreta Mimmo.

Francesco Arca è nel cast de La donna del vento, qui una foto del primo giorno di riprese da lui pubblicata sul suo profilo Instagram l’11 settembre 2020

Adele Tirante impersona Adele in questa fiction. Veruska Rossi è scelta per il ruolo della dottoressa Placido. Ecco lo scatto che condivide sul suo profilo Instagram il 15 settembre 2020.

Veruska Rossi è nel cast de La donna del vento, qui un selfie del primo giorno di riprese da lei pubblicato sul suo profilo Instagram il 15 settembre 2020

Che abbia inizio una nuova avventura.

Mi mancava il mio lavoro!

#ladonnadelvento #mediaset

continua a leggere dopo la pubblicità

#canale5 #fabulapictures #simonaizzo #rickitognazzi #sabrinaferilli #francescoarca #massimopopolizio #ettorebassi #iaiaforte #francescovenditti #francescaantonelli #mirellaconte #set #emozione

Nel cast di questa fiction per Canale 5 ci sono anche Massimo Populizio e Iaia Forte.

La donna del vento è una fiction scritta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi che ne sono anche i registi.

La donna del vento streaming: dove guardare le puntate

Immaginiamo che, in concomitanza con la messa in onda su Canale 5, la fiction venga resa disponibile online. Ci aspettiamo di trovare, infatti, La donna del vento in streaming su Mediaset Play come spesso accade per le fiction Mediaset.