Finta carbonara, più facile e cremosa dell’originale ma senza uova. Il piatto più veloce e buono che c’è, pronto in 5 minuti

Oggi vogliamo proporvi un piatto buonissimo e davvero goloso, La finta carbonara ovvero una carbonara ma senza uova, il cui colore e sapore somiglia molto alla versione originale ma come gusto è decisamente differente e per alcuni anche più buono. Un piatto veloce, salva pranzo, che si può creare anche con gli avanzi del frigo in pochissimi minuti. Giusto il tempo di far cuocere la pasta e nel mentre si può preparare questo fantastico sughetto.

La finta carbonara è un primo piatto davvero semplice da preparare ma al contempo buonissimo, ottimo anche per chi ha poco tempo e vuole fare una spaghettata all’improvviso con amici o parenti. La possiamo considerare una variante più leggera alla classica carbonara romana, il cui ingrediente principale sono le uova, In questa versione invece non saranno utilizzate bensì al loro posto, per rendere il piatto molto cremoso, useramo un formaggio spalmabile, tipo philadelfia ma andrà benissimo anche la ricotta ( meglio se di fuscella che è più cremosa) oppure il mascarpone, la panna o la robiola

Il sugo è comunque a base di guanciale croccante, in più ci sarà l’aggiunta dello zafferano, che donerà alla pasta il caratteristico colore giallo tipico proprio della carbonara classica. Al posto dello zafferano volendo di può usare della curcuma, però stando ben attenti alle dosi, quindi senza esagerare perchè ha un sapore molto più deciso. Se vuoi una versione vegetariana del piatto, puoi anche usare le zucchine al posto del guanciale, sarà ugualmente saporito. Vediamo quindi come farla

Finta carbonara, Ingredienti

400 gr di spaghetti

250 gr di guanciale

400 gr formaggio spalmabile ( tipo philadelfia)

olio EVO

aglio

sale grossso

pepe

zafferano una bustina

Preparazione

Per preparare la finta carbonara prendete una bella padella capiente, e mettetela sul fuoco aggiungendo un filo d’olio, quando sarà caldo, versate anche i cubetti di gianciale e lasciate che il grasso si sciolga, facendo rosolare la carne. Quando il guanciale ( o la pancetta) sarà ben dorato, unite anche il formaggio spalmabile insieme allo zafferano e giusto mezzo bicchiere di acqua. Mescolate e fate in modo che il formaggio si sciolga ottenendo una salsina. Aggiustate di sale e spegnete il fuoco.

Nel frattempo fate cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolateli giusto un minuto prima del tempo di cottura indicato e versateli direttamente nella padella con il sugo alla finta carbonara. Fate saltare gli spaghetti con il condimento a fiamma vivace giusto un paio di minuti per insaporirli completamente. Spegnere, impiattare e servire ben calda e cremosa. La nostra finta carbonara è pronta. Buon appetito

