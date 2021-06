finta-cheesecake-light-con-biscotti-di-avena-schaer

La Finta Cheesecake Light è un dolce in barattolo e monoporzione che puoi presentare sia a Colazione sia per concludere meravigliosamente una cena romantica o con amici, senza però appesantirsi troppo!

Finta Cheesecake con Biscotti di Avena Schaer

Prima di svelarti questa semplicissima ricetta, vorrei spiegarti come è nata l’ idea di realizzare la Finta Cheesecake Light!

Qualche giorno fa ho ricevuto un meraviglioso pacco di prodotti da Schaer : la conosci?

Si tratta di una delle più grandi ditte al mondo che produce prodotti completamente Senza Glutine, adatti quindi a Celiaci ed intolleranti al Glutine.

Da quando ho scoperto la mia forte intolleranza, i prodotti Schaer sono sempre stati presenti nella mia dispensa: inizialmente acquistavo tantissimi biscotti, panini e altri prodotti per la colazione; poi, quando la mia passione per la cucina si è fatta sempre più grande, sono passata direttamente all’ utilizzo delle Farine e dei Mix per pane e pizza.

Quello che mai è cambiato, però, è stato l’ acquisto dei loro biscotti: li trovo veramente eccezionali!!!

Quando, qualche giorno fa, ho fatto unboxing del loro omaggio e ho visto che ad attendermi c’era una scatola di Biscotti di Avena, non nego di essermi emozionata: sono semplici biscotti, poco lavorati, ma hanno un gusto veramente strepitoso!

Li ho usati tante volte per preparare la base di torte fredde, soprattutto Cheesecake, ma mai avevo provato a realizzare una ” colazione in barattolo “: quale occasione migliore di questa per provarci?

Beh, inutile dire che il risultato è stato STREPITOSO!

La Ricetta della Finta Cheesecake Light con Biscoti di Avena Schaer

Finta Cheesecake Light

Dettagli Tempo di Preparazione 5 minuti Difficoltà estremamente semplice

Ingredienti 3 Biscotti di Avena Schaer

170 gr di Yogurt Greco 0%

Marmellata ai Frutti di Bosco senza zuccheri aggiunti

Mirtilli q.b

Lamponi q.b

Aroma di Vaniglia

Pistacchi q.b

preparazione In una ciotolina unisci lo Yogurt Greco con l’ aroma alla vaniglia e mescolalo fino a farlo diventare una crema liscia

Spezza grossolanamente i Biscotti di Avena

Prendi un barattolo di vetro e inizia a comporre la Finta Cheesecake: fai uno strato di Biscotti, poi uno di Crema di Yogurt, un velo di Marmellata e qualche mirtillo.

Continua così fino a quando non avrai finito gli ingredienti.

Concludi con uno strato sottile di Marmellata, qualche Lampone e Mirtillo, un paio di Pistacchi e lascia riposare in frigorifero una notte intera

Il Mio Consiglio

Puoi utilizzare la frutta e la marmellata che più preferisci, ma ti consiglio di scegliere sempre frutta di stagione in modo tale che questa ricetta si adatti a qualsiasi periodio dell’anno in cui deciderai di proporla!

Io l’ ho mangiata durante una delle mie tante colazioni fatte alle 5.30 del mattino, ma nulla ti vieta di ridurre leggermente le proporzioni e presentarla come Dessert per uno sfizioso fine pasto leggero.

Se vuoi rendere la Finta Cheesecake ancora più golosa, puoi sostituire la marmellata con una cremina composta da cacao in polvere e acqua: vedrai che bontà!!!!!

Ma le sorprese non sono finite: ho pensato che, seppur questa ricetta sia veramente semplice da fare, ti avrebbe fatto piacere poter assistere al momento dell’ assemblaggio.

Tu la preferisci con la marmellata o con il cioccolato?

Ti lascio in questo dilemma, ti saluto e ti aspetto alla prossima Ricetta!

Lorenza