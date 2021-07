Finto tiramisù all’ananas: la ricetta

Chi adora i dolci non vorrebbe mai rinunciarci, ma con l’estate ormai in pieno svolgimento, abbiamo pensato al finto tiramisù.

(Foto: Pexels)

L’estate è ormai esplosa e con essa il caldo, ma per chi non voglia rinunciare al dessert, qui vi proponiamo una ricetta super-veloce per mimare uno dei classici della cucina italiana: il tiramisù. Il finto tiramisù o tiramisù destrutturato, lo potete fare con l’ananas, sia fresca che sciroppata o con le pesche nettarine, che sono di stagione.

Come fare il finto tiramisù: gli ingredienti

(Foto: Pexels)

Per il finto tiramisù (dosi per 1 persona) ci vogliono:

1 scatoletta di ananas sciroppata da 227 gr. (o 2 fette di ananas fresco)

1 caprino da 50 gr.

biscotti secchi a piacere

latte di cocco quanto basta o yogurt greco

Come fare il finto tiramisù: procedimento

(Foto: Pexels)

Fare il tiramisù destrutturato è semplicissimo. Basta spezzettare l’ananas in spicchi della grandezza desiderata e riporli in una piccola ciotola o bicchiere.

In un’altra ciotola, amalgamate energicamente il caprino col latte di cocco o lo yogurt greco (utile anche nel caso in cui aveste versato troppo latte di cocco).

Impiattate il dolce, versando la crema sui pezzetti d’ananas. Se non amate l’ananas o non la trovate, usate le pesche nettarine o le fragole, che sono di stagione.

Spezzettate o sbriciolate i biscotti secchi in cima. Aggiungete, se lo desiderate, un pizzico di cannella. Servite dopo aver riposto il dessert in frigo per qualche ora.

Questo finto tiramisù è ideale per chi tiene alla linea o ha problemi di glicemia. Il latte di cocco, infatti, è povero in grassi e zuccheri e lo yogurt greco esiste anche in versione light.

Quest’ultimo contiene, oltretutto, proteine, ed è adatto anche a chi fa sport ma non vuole rinunciare al dolce. Per una versione vegana, invece, usate lo yogurt vegetale.

Tiramisù destrutturato all’ananas: curiosità

(Foto: Pexels)

L’ananas è un frutto dalle proprietà depurative e contiene meno zuccheri di quanto si pensi. È inoltre ricco di calcio, magnesio e potassio, ed è perfetto anche in abbinamento alla menta.

La Ica