Fio de energia desencapado teria eletrificado o vagão onde menino levou choque em Uruguaiana, aponta vistoria

Uma vistoria da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros apontou que um fio de energia desencapado teria eletrificado o vagão onde Arthur Fontoura Moreira, de 8 anos, recebeu uma descarga elétrica no dia 10 de fevereiro, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. A criança está internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

Segundo os bombeiros, o menino teria recebido uma descarga de 206 volts. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) deve fazer novos trabalhos de perícia no local. A comissão que está a frente do processo administrativo aberto pela prefeitura para apurar o caso também esteve na vistoria, que aconteceu na quarta-feira (15).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fio faz parte da rede elétrica do prédio onde funciona a farmácia municipal, que estava desencapado sobre uma estrutura de ferro que sustenta o telhado da farmácia e que conduziu a energia até o vagão.

No momento do acidente, Arthur brincava com a irmã e outras crianças na Praça da Antiga Estação Ferroviária. A Polícia Civil instaurou procedimento para averiguar a situação.

