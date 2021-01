“Fiocco di neve”, Filippo Magnini papà innamorato | La foto con la piccola Mia

La vita di Filippo Magini è cambiata notevolmente diventando un papà super innamorato della sua piccola Mia, la primogenita nata dall’amore con Giorgia Palmas. A catturare il web troviamo una foto che lo mostra appunto insieme alla piccola bambina.

In questi anni abbiamo avuto modo di vedere spesso Filippo Magnini nel mirino dell’attenzione per via della sua vita sentimentale, in un primo momento condivisa al fianco di Federica Pellegrini. Dopo la fine di questa relazione molto importante, per Filippo Magini il vero amore è arrivato insieme a Giorgia Palmas… il tutto per loro è nato in modo improvviso ma fin dal loro primo incontro, per poi non lasciarsi più.

Da qualche mese la coppia ha presentato ai fan la piccola Mia e che ha riempito il loro cuore di gioia, soprattutto quello della piccola Sofia che adesso è una ‘sorella maggiore’. Il tutto, comunque sia, non finisce qui.

Filippo Magini super papà

Filippo Magini ha così realizzato uno dei desideri più importanti della sua vita, ovvero quello di poter diventare papà e che è stato reso possibile con l’arrivo di Mia. A tenere banco in queste ore, inoltre, ecco che troviamo anche pubblicazione di una dolcissima foto che ritrae appunto il nuotatore in qualità di super papà innamoratissimo della figlia.

Una foto che ha commosso il web, scattata durante i primi giorni di neve su tutta l’Italia e seguito dal commento: “Ultime coccole prima della nanna. Io e Mia il fiocco di neve di mamma e papà”.

Il Natale difficile per Filippo Magnini

Poco prima che arrivassero le feste di Natale, Filippo Magnini ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. L’annuncio dello sportivo è arrivato nella sua pagina Instagram dove è possibile leggere:

“Purtroppo, oggi sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia, spero di non aver contagiato nessuno. Mi sono messo subito in isolamento. Ho deciso di renderlo pubblico per far sì che tutte le persone che sono state in contatto con me prendano i giusti accorgimenti. Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10gg mi angoscia”.

Qualche giorno dopo anche Giorgia Palmas ha comunicato di essere positiva al Coronavirus ma Sofia, figlia dell’ex velina (già da un po’ di tempo insieme al padre per le vacanze di Natale ndr.), e la piccola Mia sono risultate entrambe negative al test.

