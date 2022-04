“fiocco-rosa!”,-antonella-clerici-ha-fatto-il-lieto-annuncio:-foto

Antonella Clerici e il lieto annuncio all’inizio della diretta: “Nata la figlia di…”

Si è aperta con una bellissima notizia data dalla conduttrice la puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda oggi, martedì 26 aprile 2022: raggiungendo in cucina i gemelli Billi, Antonella ha infatti annunciato la nascita della figlia di uno dei due.

Grande tifo in casa Billi, come sapete è finalmente nata Nais, figlia di Alessandro e nipote di Filippo!

sono state le sue parole. E la regia, con il sottofondo della famosa canzone di Laura Pausini ‘Benvenuto’, ha mandato in onda la foto visibile dopo il secondo paragrafo, che ritrae appunto il neopapà con la nuova arrivata.

E’ sempre mezzogiorno: la gioia dei fratelli Billi e l’emozione della conduttrice

“Raccontatemi le emozioni dell’essere diventato papà e zio” ha detto subito dopo Antonella Clerici ai due cuochi, sottolineando: “E’ una bambina bellissima”. Alessandro a tale richiesta ha risposto asserendo: “E’ stata bravissima e velocissima. A questo proposito vorrei mandare un saluto e fare un ringraziamento a tutte le ostetriche dell’ospedale di Novi Ligure, dove è nata”.

Ospedale di Novi Ligure? Quindi vicino casa mia!

ha esclamato la conduttrice tra gli applausi dei presenti in studio.

“Una cascata di lacrime”, Alessandro Billi emozionato a E’ sempre mezzogiorno per la nascita della figlia

“Appena l’ho presa in braccio ho avuto una cascata di lacrime, non me l’aspettavo” ha raccontato il cuoco ad Antonella Clerici sempre nei primi minuti della puntata di oggi. Il fratello gemello Filippo, neozio, ha dichiarato invece:

E’ stata un’emozione bellissima. Anch’io ho avuto una cascata di lacrime. Guardo la bambina e penso che è così piccola, non sappiamo come diventerà, che carattere avrà…

“E’ piccola, peccato che poi i bambini crescono” ha risposto scherzosamente Antonella (che nei giorni scorsi ha fatto invece un accorato appello in diretta), facendo scoppiare a ridere i due cuochi e gli altri presenti in studio, aggiungendo subito dopo: “Io ho mia figlia che è in piena adolescenza…”. Finito, quindi, il racconto delle emozioni per la nascita della bambina, i gemelli Billi hanno iniziato la presentazione della loro ricetta di oggi: le mezzemaniche di mezza stagione.

L’articolo “Fiocco rosa!”, Antonella Clerici ha fatto il lieto annuncio: FOTO sembra essere il primo su LaNostraTv.