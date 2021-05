Fiorella Mannoia torna in tv su Rai1, Morgan l’attacca: “Wow che novità”

Morgan è tornato a farsi sentire sui social. Questa volta nel suo mirino è finita Fiorella Mannoia. Il cantante non ha risparmiato attacchi e critiche anche al primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Tutto è nato da una indiscrezione circolata negli ultimi giorni sul ritorno di Fiorella Mannoia su Rai1 con il suo woman show. Un, due, tre… Fiorella! è andato in onda nel 2017 con due puntate ottenendo una media del 21,1% di share e 3.880.000 telespettatori. Il varietà musicale è stato replicato negli ultimi anni ma non ha brillato in termini di ascolti. Adesso, pare, che dalla prossima stagione televisiva la cantante dai ricci rossi dovrebbe ritornare con una seconda edizione e con qualche puntata in più. Una notizia che non è andata giù al cantautore dei Bluvertigo, che ha protestato sul suo profilo Instagram.

“Wow! Torna Fiorella Mannoia con il suo programma musicale su Rai Uno”

ha scritto l’artista lombardo, ironizzando e sminuendo la professionalità di Fiorella:

“Ma che bello, che ideona fantastica, chissà quante cose scopriremo e poi chissà che ironica ci riserverà questa nuova edizione. Che il bello il paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore la cultura! Wow!”

Lo sfogo si inquadra, nel suo complesso, al rapporto che lega Morgan alla Rai. Marco Castoldi fu espulso dalla giuria di Ama Sanremo, il programma di Rai1 legato alla scelta della categoria Giovani del Festival di Sanremo scorso, in seguito a delle esternazioni fatte su Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse popolare musicale della settantunesima edizione. Come ricorderanno in molti, Castoldi aveva attaccato Amadeus, la Rai e l’organizzazione di Sanremo, accusando il conduttore di averlo umiliato in relazione all’esclusione dai Big di Sanremo a fronte della partecipazione di Bugo.

Dopo la rottura clamorosa con il padrone de I Soliti Ignoti – Il Ritorno, Morgan è tornato in Rai. Il cantante, infatti, è stato ospite a febbraio scorso in una puntata speciale dedicata interamente a Patty Pravo.

Morgan incidente: fratturate le costole. Come sta ora e cosa è successo

Nelle ultime settimane Morgan ha avuto un incidente in centro a Milano che gli sarebbe costato due costole fratturate. Sarebbe caduto accidentalmente dal monopattino con il quale si sposta sempre in giro per la città. Secondo una ricostruzione, stava ritornando alla sua abitazione, dopo una seduta di registrazioni con i Bluvertigo, quando ha perso il controllo del suo mezzo passando sopra un tombino rialzato.