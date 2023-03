Fiorelli: “Svelato il bluff pre-elettorale della giunta Tesei sulla convenzione Regione-Università, a Terni serve un sindaco competente in materia di sanità”

Riceviamo e pubblichiamo – Svelato il bluff pre-elettorale della giunta Tesei sulla convenzione Regione-Università. Grazie al Movimento 5 Stelle è stata bloccata la bozza di accordo che tutto era fuorché una semplice bozza. L’accordo prevedeva il pesante ridimensionamento dell’ospedale di Terni con forti tagli soprattutto sull’alta specializzazione. Un accordo che adesso non conviene rendere pubblico alla vigilia delle elezioni amministrative di Terni del prossimo 14-15 maggio. E allora che fa l’assessore Coletto? Mette da parte il documento firmato a ottobre e parla adesso di percorso condiviso. Meglio tardi che mai, si potrebbe dire. Ma il punto è che in materia di sanità la giunta Tesei è costantemente in ritardo. L’ascolto degli attori della sanità andava fatto prima di stilare una “bozza” di accordo. Cosa succederà dopo le elezioni? Si tornerà a percorrere la strada di prima, ecco cosa succederà. Per questo a Terni serve un sindaco competente in materia di sanità che ribalti il tavolo e non risponda agli ordini di partito. Non basta promettere l’ascolto e poi continuare a fare piccole modifiche che non cambiano la sostanza. Come Polo Alternativo ci siamo, vigileremo sul contratto e saremo pronti a dare battaglia se l’accordo prevederà distorsioni e sbilanciamenti in favore di Perugia rispetto a Terni.

Claudio Fiorelli, candidato sindaco Polo alternativo

Ufficio Stampa