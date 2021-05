Fiorellini di pasta sfoglia con gorgonzola spinaci e noci | buoni e sfiziosi

Fiorellini di pasta sfoglia con gorgonzola spinaci e noci, uno sfizioso aperitivo o antipasto da preparare per gli amici.

Fiorellini di pasta sfoglia con gorgonzola spinaci e noci

La sfiziosa ricetta che sto per mostrarvi é davvero strepitosa e pensata per portare in tavola un piatto gustoso colorato e buonissimo per coccolare gli ospiti e stupirli con un effetto scenografico semplice da realizzare e molto carino, I Fiorellini di pasta sfoglia con gorgonzola spinaci e noci. La pasta sfoglia é un’alleata eccezionale per preparare gustose pietanze e potete variare con ogni tipo di ingrediente e per qualunque pasto, dalla colazione al dessert, infatti oggi vi mostro come in modo carino potete portare in tavola, buonissimi spinaci cotti in padella, insaporiti con aglio e peperoncino, accompagnati e mescolati con un trito di noci e gorgonzola, il tutto racchiuso in una sfoglia meravigliosa chiusa in modo da formare un fiorellino, con al centro gherigli di noci. Vediamo insieme allora gli ingredienti e i passaggi per realizzarli in modo semplicissimo e impeccabile.

Potrebbe piacerti anche questa ricetta: Salatini di pasta sfoglia olive e pomodorini | pronti in 15 minuti

Oppure: Panini di pasta sfoglia farciti | Basi ideali per finger food da leccarsi i baffi

Tempi di preparazione: 20 minuti

Tempi di cottura: 25 minuti

Ingredienti per 12 fiorellini

2 rotoli di pasta sfoglia

700 g di spinaci

300 g di gorgonzola

200 g di noci

80 g di parmigiano

Sale q.b

Pepe q.b

Olio extravergine di oliva q.b

1 spicchio di aglio

1 tuorlo d’uovo

30 ml di latte

Semi di sesamo q.b

Preparazione dei Fiorellini di pasta sfoglia con gorgonzola spinaci e noci

Per realizzare questa sfiziosa ricetta, iniziate col preparare gli spinaci, potete utilizzare quelli freschi, ma per velocizzare potete optare per quelli congelati, per quelli freschi, lavateli con acqua corrente e scolateli per bene, poi cuoceteli in padella, dopo aver rosolato uno spicchio di aglio in uno pó di olio extravergine di oliva, per 10/15 minuti, per quelli congelati basterà versarli in padella già congelati. Per entrambe le versioni ovviamente aggiustateli di sale e pepe e metteteli da parte.

spinaci

Versate in una ciotola capiente gli spinaci pronti, eliminate l’aglio e aggiungete il gorgonzola e il parmigiano, mescolate per bene. In un mixer versate le noci e tritatele finemente, poi unitele agli spinaci e il gorgonzola e mescolate ancora. Ricordatevi di lasciare da parte 12 gherigli da posizionare al centro del fiore.

gorgonzola

Stendete i rotolo di pasta sfoglia e ricavatene per ognuno 6 quadratini, posizionate al centro un pó di spinaci conditi e pizzicate le punte con i polpastrelli unendole, schiacciatele un pó al centro e posizionate la noce, sistemateli poi su una teglia ricoperta da carta da forno e spennellateli in superficie con un mix di latte e tuorlo d’uovo, cospargeteli di semi di sesamo e cuoceteli in forno preriscaldato in modalità ventilato a 190 /200 gradi per 25 minuti circa, a doratura sfornateli e lasciateli assestare qualche minuto prima di servirli in tavola. Ed ecco pronti i vostri bellissimi e gustosi fiorellini, ne andranno tutti matti. Buon appetito.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.