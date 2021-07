fiorello-ha-il-cuore-spezzato,-l’ultimo-saluto-alla-regina:-un-dolore-indescrivibile

Lo showman Fiorello ha il cuore spezzato, ecco l’ultimo saluto alla regina e il suo dolore grandissimo e indescrivibile.

Fiorello è probabilmente lo showman italiano più amato e talentuoso del nostro paese. Ha iniziato come animatore nei villaggi turistici del sud e in seguito approdò nella radio in particolare su Radio Deejay. Qui lavora insieme ad Amadeus, suo grande amico anche nella vita privata.

Il comico siciliano è anche un cantante, infatti nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Finalmente tu , con cui arriva al quinto posto finale. In tutta la sua carriera ha pubblicato ben undici album. È anche un ottimo imitatore, dote che mostra in tutte le trasmissioni che ha condotto.

Infine è anche un attore, soprattutto nell’ambito del teatro, e un doppiatore. L’ultimo programma condotto in televisione è stato il Festival di Sanremo, insieme all’amico storico Amadeus. Sanremo è rappresentato per l’artista siciliano il ritorno alla televisione, infatti era un po’ sparito dalle scene.

Fiorello, ecco il grandissimo dolore dello showman siciliano.

L’improvvisa scomparsa di Raffaella Carrà, avvenuta il 5 luglio, ha colpito tantissimo lo showman siciliano. Non poteva mancare all’ultimo saluto alla storica conduttrice italiana e proprio davanti alla bara non è riuscito a contenere tutta la sua commozione.

I due artisti sono sempre stati molti legati fra di loro da una grande stima e amicizia. Fiorello mentre era davanti alla bara ha esclamato:

“Eccola qui, eccola, la regina“.

