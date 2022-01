Fiorello posa con i Maneskin e viene scambiato per un fan sconosciuto, la didascalia accanto alla foto è incredibile

Chi non conosce Rosario Fiorello, celebre comico ma anche showman, cantante, imitatore, conduttore, attore, doppiatore e molto altro. Nel nostro Paese infatti è considerato uno dei volti più famosi e apprezzati e proprio grazie alla sua simpatia oltre che bravura è riuscito ad entrare negli anni nel cuore di moltissime persone. Nelle ultime ore però si sta molto parlando del celebre comico in quanto protagonista di un divertente equivoco che lo ha coinvolto insieme ad una delle band italiane al momento più apprezzate al mondo ovvero i Maneskin. Ma esattamente che cosa è successo? Facciamo un po‘ di chiarezza.

Divertente equivoco su Fiorello

Tutti conoscono i Maneskin, famoso gruppo musicale rock italiano che proprio lo scorso anno ha vinto il Festival della Canzone Italiana ovvero il Festival di Sanremo. Da quel momento la carriera della band ha subito una forte crescita. Il gruppo infatti nell’ultimo anno si è esibito in varie parti del mondo riuscendo a raccogliere sempre più consensi da parte del pubblico. In Russia i Maneskin sono molto conosciuti, tanto da avere una fanpage a loro dedicata. Ed ecco che è stata proprio questa fanpage a rendersi protagonista di un simpatico errore di cui si sta tanto parlando e che ha coinvolto anche Rosario Fiorello.

Il noto comico scambiato per un fan dei Maneskin

La fanpage russa dei Maneskin ha nello specifico condiviso una fotografia nella quale la band compare in compagnia di Rosario Fiorello.La fotografia in questione è stata scattata quattro anni fa in occasione della partecipazione del noto gruppo rock al programma radiofonico condotto dal comico ovvero ‘Il Rosario della Sera”. La band era stata invitata a partecipare al programma radiofonico nel 2018 per poter parlare dell’esperienza vissuta all’interno del noto talent X Factor. In quell’occasione il gruppo aveva scattato una fotografia insieme a Rosario Fiorello che però è stato scambiato dalla fanpage russa semplicemente per un fan della band.

Le parole della fanpage russa come didascalia alla fotografia dei Maneskin con Fiorello

“Maneskin with a fan in 2018”, queste nello specifico le parole scritte dalla fanpage russa dei Maneskin come didascalia alla fotografia di cui abbiamo parlato prima. Ovviamente quanto accaduto non è assolutamente passato inosservato e ha fatto molto sorridere i fan italiani della band che hanno ovviamente riconosciuto Rosario Fiorello non come un semplice fan del gruppo ma come un grande artista italiano probabilmente anche fan dei Maneskin ma non solo quello.