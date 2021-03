Fiori di Bach elenco, proprietà e indicazione in base ai sintomi.

Fiori di bach: elenco esaustivo su nome, composizione, qualità e appropriatezza in base ai sintomi.

N° Fiori di Bach Sintomi dello stato emozionale 1 Agrimony

Agrimonia, Agrimonia Eupatoria Tormento mentale ed inquietudine nascoste attraverso l’allegria e l’umorismo 2 Aspen

Pioppo, Populus Tremula Timori e preoccupazioni di origine sconosciuta 3 Beech

Faggio, Fagus Sylvatica Intolleranza, irritabilità, eccessivo senso critico verso tutto e tutti 4 Centaury

Centaurea o Cacciafebbre, Centaurium Umbellatum Sottomissione, debolezza 5 Cerato

Piombaggine, Ceratostigma Willmottianum. Poca fiducia in se stessi per poter prendere da soli delle decisioni, cercando consiglio e conferme negli altri 6 Cherry Plum

Mirabolano o Prugno, Prunus Cerasifera Paura di impazzire, di perdere il controllo e di compiere atti irreparabili 7 Chestnut Bud

Gemma di Castagno, Aesculus Hippocastanum Incapacità di apprendere le lezioni della vita attraverso gli errori commessi, compiere gli stessi sbagli in differenti occasioni 8 Chicory

Cicoria selvatica, Chicorium Intybus Egoismo, possesso, prendersi estrema cura dei propri cari, invadenza 9 Clematis

Clematide o Barba di Vecchio, Clematis Vitalba Sognatore, si rifugia nel proprio mondo interiore 10 Crab Apple

Melo Selvatico, Malus Sylvestris Sensazione di sporco, vergogna e cattivo rapporto con sé stesso 11 Elm

Olmo Inglese, Ulmus Procera Sovraccarico di responsabilità, paura di deludere 12 Gentian

Genzianella Autunnale, Gentiana Amarella Facile scoraggiamento davanti ai primi ostacoli 13 Gorse

Ginestra Spinosa, Ulex Europaeus Rassegnazione, mancanza di speranza 14 Heather

Brugo o Brentolo, Calluna Vulgaris Loquacità, necessità degli altri 15 Holly

Agrifoglio, Ilex Aquifolium Odio, invidia, gelosia, sete di vendetta 16 Honeysuckle

Caprifoglio, Lonicera Caprifolium Vive nel passato, pensa sia stato molto meglio rispetto al presente 17 Hornbeam

Carpine Bianco, Carpinus Betulus Esaurimento mentale, pigrizia, affaticamento e rifiuto per il lavoro 18 Impatiens

Balsamina, Impatiens Giandulifera Impazienza ed irritabilitá causate dal ritmo meno frenetico di chi lo circonda; soggetto sempre in azione, vuole tutto e subito 19 Larch

Larice, Larix Decidua Bloccato per mancanza di fiducia in sé, si autosvaluta pensando che gli altri siano più bravi di lui, vive con un costante presentimento di fallire 20 Mimulus

Mimolo Giallo, Mimulus Guttatus Paura di rivivere le esperienze già conosciute 21 Mustard

Senape Selvatica, Sinapis Arvensis Profonda tristezza, disperazione, depressione e malinconia senza saperne il motivo, condizione di ipersensibilitá periodica 22 Oak

Quercia Comune, Quercus Robur Stacanovista, perseverante, non si sottrae a nulla, porta a termine ciò che ha cominciato, lavoratore infaticabile che talvolta può andare incontro ad un esaurimento a causa del suo senso di dovere 23 Olive

Ulivo, Olea Europaea Stanchezza ed irritabilità, sofferenza fisica e mancanza di energia 24 Pine

Pino Silvestre, Pinus Sylvestris Senso di colpevolezza, il soggetto in questione si autoaccusa e si punisce, autodistruzione, masochismo 25 Red Chestnut

Castagno Rosso, Aesculus Carnea Paura per l’incolumitá altrui, pessimismo, ansia, ossessione, apprensione 26 Rock Rose

Eliantemo, Helianthemun Nummukarium Terrore, attacchi di panico incontrollati, tachicardia e paralisi momentanea dei movimenti, incapacità di reagire 27 Rock Water

Acqua di Roccia Rigidità mentale, desiderio di essere preso come esempio, eccessivo controllo di sé, perfezionismo, repressione, concezione della vita secondo dettami rigidi e controllati 28 Scleranthus

Scleranto Centrigrani o Fiorsecco, Scleranthus Annuus Difficoltà nel scegliere o nel decidere nel momento in cui ci si pone davanti a due alternative, mancanza di equilibrio e instabilità, insicurezza 29 Star Of Bethlehem

Stella di Betlemme o Latte di Gallina, Ornithogalum Umbellatum Trauma recente o collegato ad eventi passati, shock psicofisico che provoca infelicità anche a distanza di tempo 30 Sweet Chestnut

Castagno Dolce, Castanea Sativa Angoscia mentale estrema al limite della sopportazione, disperazione profonda, pessimismo, sensazione di aver toccato il fondo del baratro 31 Vervain

Verbena, Verbena Officinalis Eccesso di entusiasmo, fanatismo, intolleranza nei confronti dei pareri altrui, continue pressioni e tentativi di imporre il proprio idealismo agli altri 32 Vine

Vite Rossa, Vitis Vinifera Dominio, sete di potere, sicurezza di sé smisurata, ambizione e avidità, arroganza, aggressivitá e tirannia sugli altri per un riscontro personale, sadismo, onnipotenza 33 Walnut

Noce, Juglans Regia Instabilità e indecisione nel momento in cui si trova di fronte a situazioni di transizione, cambiamento di opinioni dovute alle influenze esterne 34 Water Violet

Violetta d’Acqua, Hottonia Palustris Ricerca della solitudine, estraneazione e difficoltà di relazionarsi con gli altri, atteggiamento di superioritá nei confronti delle cose che lo circondano 35 White Chestnut

Castagno Bianco, Aesculsus Hippocastanum Pensieri fissi, circolari, che non si riesce ad allontanare, ossessione, preoccupazioni e cattivi pensieri che portano a confusione, perdita di energia e di sonno 36 Wild Oat

Avena Selvatica, Bromus Ramosus Incertezza, insicurezza ed insoddisfazione, incapacità di prendere una decisione riguardo il proprio ruolo nella vita 37 Wild Rose

Rosa Selvatica, Rosa Canina Rassegnazione, apatia, delusione nei confronti della vita e delle persone che lo circondano, perdita di interesse, tristezza e depressione 38 Willow

Salice Piangente, Salix Vitellina Rancore, amarezza, senso di sfortuna, vittimismo, persona debole e negativa, sensazione di vivere in un mondo ingiusto, che non gli appartiene 39 Rescue Remedy

Rimedio Universale composto da 5 estratti floreali: Rock Rose, Star Of Bethlehem, Impatiens, Cherry Plum e Clemantis Situazione di emergenza, grande nervosismo, svenimenti