fiori-di-zucca-ripieni-di-zia-carmela,-la-ricetta-per-una-pastella-croccante-e-il-ripieno-morbido-e-filante

I fiori di zucca ripieni sono un antipasto gustosissimo, al quale è impossibile resistere. Facili da preparare, dal cuore morbido ed il guscio croccante. Sono molte le varianti del ripieno e della cottura, i più comuni sono sicuramente avvolti da pastella e fritti, ripieni di ricotta, mozzarella e salame. Ma potete tranquillamente sostituire il salame con il prosciutto cotto, oppure per una versione vegetariana, solo ricotta e mozzarella. Se di vostro gradimento potete farcirli anche con ricotta e alici, e per una preparazione più leggera, scegliere la cottura al forno.

Fiori di zucca ripieni

Ingredienti:

25 fiori di zucca

250 gr di mozzarella

Salame, prosciutto cotto, alici (secondo i gusti, oppure tre gusti)

500 gr di ricotta

250 gr di farina 00

400 gr di acqua

5 gr di sale

10 gr di lievito di birra fresco

Olio di semi di arachidi

Procedimento:

Per preparare i fiori di zucca ripieni, per prima cosa, pulite delicatamente i fiori, rimuovete il pistillo interno, e sciacquateli e fateli asciugare.

Nel frattempo preparate la pastella, mettete la farina in una ciotola, sciogliete il lievito in un poco d’acqua e unitelo alla farina insieme all’acqua rimanente mescolando velocemente, infine unite il sale, mescolate energicamente per dieci minuti, coprite e lasciate riposare.

Tagliate a dadini la mozzarella e gli ingredienti scelti (salame, prosciutto, alici). Se scegliete tutti gli ingredienti, dividete la ricotta in tre ciotoline, ed in ognuna unite la mozzarella e un ingrediente e mescolate bene. Riempite i fiori di zucca con il ripieno chiudeteli ed arrotolate leggermente le punta del fiore.

In una capiente padella, mettete abbondante olio di semi, appena sarà temperatura, passate un fiore di zucca alla volta nella pastella e friggeteli poco alla volta, fino a completa doratura.

Posizionateli su un foglio di carta assorbente, in modo da eliminare l’olio in eccesso. Servite caldi.

