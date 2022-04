firmata-l’intesa-italia-congo-per-aumentare-le-forniture-di-gas

Si è chiuso il 21 aprile a Brazzaville, con la seconda tappa congolese, il cosiddetto “Tour del gas” africano, missione con cui l’Italia vede aumentare le forniture di gas dal continente africano per far fronte al taglio di quello russo.

Il tour si è concluso con la firma dell’intesa tra l’Italia e la Repubblica del Congo per aumentare le forniture di gas. I ministri Di Maio e Cingolani, accompagnati dall’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno avuto un colloquio con il Ministro congolese degli Affari Esteri, della Francofonia e dei congolesi all’estero Jean-Claude Gakosso.

I ministri hanno sottoscritto una dichiarazione d’intenti insieme al Ministro congolese per gli idrocarburi Bruno Jean Richard Itoua. A seguire la firma di un accordo in ambito energetico da parte di Descalzi e dello stesso Ministro congolese.

L’intesa firmata con Eni prevede «l’accelerazione e l’aumento della produzione di gas in Congo, in primis tramite lo sviluppo di un progetto di gas naturale liquefatto (GNL) con avvio previsto nel 2023 e capacità a regime di oltre 3 milioni di tonnellate all’anno (oltre 4,5 miliardi di metri cubi / anno). L’export di Gnl permetterà di valorizzare la produzione di gas eccedente la domanda interna congolese», ha dichiarato Eni.

«A un mese esatto dalla mia prima visita in Angola, si conferma l’impegno dell’Italia a differenziare le fonti di approvvigionamento energetico. Un’azione costante a difesa delle famiglie e delle imprese italiane», ha continuato il ministro degli Esteri. «Si tratta di un importante accordo che dà impulso alla partnership fra Italia e Angola nei settori delle rinnovabili, dei biocarburanti, del Gnl e della formazione in ambito tecnologico ed ambientale», ha dichiarato Cingolani, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. «Non solo un passo avanti nella diversificazione delle sorgenti di gas, ma anche un’importante contributo al sostegno della transizione ecologica globale», ha aggiunto.

