Fiscais resgatam 32 trabalhadores em condições análogas à escravidão na zona rural de Pirangi

Vítimas foram transportadas de forma irregular de MG para exercerem atividades de capina e replanta de mudas no interior paulista, aponta denúncia. Todos receberam verbas rescisórias. Um dos alojamentos onde vivia vítima de trabalho análogo à escravidão em Pirangi (SP)

Auditores-fiscais do Ministério Público do Trabalho (MPT) resgataram 32 trabalhadores em condições análogas à escravidão na zona rural de Pirangi (SP). De acordo com o órgão, eles exerciam a atividade de capina e replanta de mudas em um canavial da cidade. A ocorrência foi divulgada nesta quinta-feira (2).

O resgate foi feito na quinta-feira passada, 26 de janeiro. De acordo com o MPT, as vítimas foram contratadas por uma empresa terceirizada que prestava serviços para uma usina da região. Eles são de cidades de Minas Gerais e estavam alojados em casas em Palmares Paulista (SP).

Dois aliciadores de mão de obra foram responsáveis por transportar os trabalhadores para Pirangi, mas o serviço foi feito de forma ilegal, de acordo com os auditores. Os trabalhadores viajaram em duas vans superlotadas, com alguns passageiros tendo de ir em pé. Além disso, as vítimas pagaram pelas passagens e arcaram com todos os custos da viagem.

Dívidas em mercados

Segundo o MPT, após chegarem a Palmares Paulista, os trabalhadores ficaram dez dias à disposição da empresa sem realizar qualquer atividade por conta das chuvas que caíram na região. Neste período, eles não receberam salário nem alimentação.

Com isso, as vítimas precisaram contrair dívidas em um mercado da cidade. O responsável pela empresa, de acordo com o MPT, abriu contas em nome de cada um dos empregados. Eles também tiveram que arcar com custos com gás de cozinha, além de precisarem compar fogões e camas para as casas.

Além da falta de alojamentos em condições dignas, a empresa também descumpriu promessas feitas durante a contratação. De início, os trabalhadores iriam receber por produção, mas depois de iniciarem os trabalhos eles foram informados que passariam a receber por diárias.

Alojamentos

Os contratados foram avisados que deveriam arcar com os aluguéis, porém, além de terem de fazer o pagamento adiantado, dois dos cinco imóveis alugados estavam, segundo o MPT, em “péssimas condições de segurança, vedação, higiene, privacidade e conforto”.

Nestes locais, não havia camas ou ventilação nos cômodos, a fiação estava exposta com risco de choque elétrico e incêndio, havia banheiros sem funcionamento e fossa ao ar livre.

Um dos trabalhadores estava alojado em um cômodo comercial onde, no piso, havia um bueiro de esgoto aberto. A porta, que tinha vários buracos, não podia ser trancada pois não tinha chave.

A vítima usava pedaços de lona para conter a claridade que vinha da rua pelos buracos da porta. Ela vivia com um colchão no chão, um fogão com a válvula estragada e uma divisória para necessidades fisiológicas.

Rescisão às vítimas

Após ter sido notificado, o empregador pagou as verbas rescisórias aos trabalhadores resgatados, que também terão direito a receber três parcelas de um salário mínimo (R$ 1.302,00) cada.

O responsável pela empresa terceirizada assinou um termo se comprometendo a sanar as irregularidades trabalhistas encontradas nos locais, além de garantir e custear o retorno dos trabalhadores para suas cidades.

Todos os valores que as vítimas gastaram e que deveriam ser bancados pelo empregador serão devolvidos às vítimas.

A empresa e o empregador, no entanto, não foram revelados pelo MPT.

