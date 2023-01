Fiscal de terminal de ônibus é atingido com golpes de faca em Aracaju

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Guarda Municipal. Um fiscal do terminal da Maracaju foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira (27) por um passageiro, em Aracaju. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Guarda Municipal.

De acordo com testemunhas, um indivíduo começou a depredar um ônibus que estava estacionado no terminal, quando fiscais tentaram contê-lo e um deles foi atingido por um golpe de faca desferido pelo suspeito.

Populares conseguiram conter o indivíduo e o agrediram, mas foram contidos pela Guarda Municipal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a prestação dos primeiros socorros à vítima de esfaqueamento, bem como à vítima das agressões.

Após atendimento médico o suspeito será encaminhado à delegacia plantonista para a lavratura do flagrante.

Vittorio Rienzo