Fiscalização apreende 450 metros de redes de pesca armadas irregularmente no Rio Paraná durante a piracema

A ocorrência ainda será apresentada via ofício à Delegacia da Polícia Civil para a apuração do crime ambiental capitulado no artigo 34 da lei federal 9.605/98. Redes de pesca foram apreendidas em Panorama (SP)

Polícia Militar Ambiental

A Polícia Militar Ambiental apreendeu 450 metros de redes de pesca que estavam armadas irregularmente no período da piracema no Rio Paraná, em Panorama (SP).

No total, a fiscalização recolheu nove redes de nylon com 50 metros de comprimento por 1,50 metro de altura e malha de 180 milímetros, nesta sexta-feira (3).

Durante a piracema, que é o período destinado à preservação da reprodução natural dos peixes, o uso desse tipo de petrecho está proibido.

As redes ficaram à disposição da Justiça na sede da Base Operacional da Polícia Ambiental, em Panorama, e os peixes que já haviam sido capturados foram devolvidos ao hábitat natural no Rio Paraná.

A ocorrência ainda será apresentada via ofício à Delegacia da Polícia Civil para a apuração do crime ambiental capitulado no artigo 34 da lei federal 9.605/98.

Redes de pesca foram apreendidas em Panorama (SP)

Polícia Militar Ambiental

Redes de pesca foram apreendidas em Panorama (SP)

Polícia Militar Ambiental

Redes de pesca foram apreendidas em Panorama (SP)

Polícia Militar Ambiental

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200