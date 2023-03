Fiscalização apreende carga de maconha transportada em meio a materiais recicláveis na Rodovia da Integração

Motorista do caminhão, com placas de Dourados (MS), foi preso em flagrante por tráfico de droga neste sábado (4). Carga de maconha foi apreendida neste sábado (4) em Presidente Venceslau (SP)

Polícia Militar Rodoviária

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu neste sábado (4) uma carga com grande quantidade de maconha que era transportada junto a materiais recicláveis em um caminhão que foi abordado pela fiscalização no km 72 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, a Rodovia da Integração (SP-563), em Presidente Venceslau (SP).

O motorista do veículo foi preso em flagrante por tráfico de droga.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram a maconha em meio aos fardos de materiais recicláveis na carroceria do caminhão, com placas de Dourados (MS).

A ocorrência foi levada à Delegacia da Polícia Civil, em Presidente Venceslau, e o peso da droga apreendida ainda não foi totalizado.

