Fiscalização apreende quase duas toneladas de maconha escondidas no fundo falso de caminhão, em Pirapozinho

Motorista, de 28 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), nesta segunda-feira (27). Motorista, de 28 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Pirapozinho (SP)

Polícia Civil

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar Rodoviária apreendeu, na manhã desta segunda-feira (27), quase duas toneladas de maconha que estavam escondidas no fundo falso de um caminhão que transitava na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Pirapozinho (SP).

Ainda segundo informações da polícia, o veículo foi abordado pela fiscalização na altura do km 478 e, durante a vistoria, foi encontrada a grande quantidade de entorpecentes escondidos em um fundo falso localizado no assoalho da carroceria do caminhão.

Após a pesagem, a droga apreendida totalizou em 1.730 quilos de maconha.

O motorista, um homem de 28 anos, morador de Cascavel (PR), foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de droga.

Além do entorpecente, foram apreendidos o veículo, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.029,00 em dinheiro.

Robson Moreira/TV Fronteira

O capitão Daniel Martins, da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, deu detalhes do momento da apreensão e da prisão do condutor do caminhão.

“O motorista apresentou algumas respostas um pouco nervosas e controversas, o que levou à fiscalização mais minuciosa por parte da equipe, sendo localizada, então, neste fundo falso, ao longo dessa longarina, a grande quantidade de maconha que podemos aqui observar”, explicou Martins.

Conforme a Polícia Rodoviária, ele alegou ter iniciado a viagem com o caminhão na cidade de Toledo (PR) e o deixaria em Presidente Prudente (SP).

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), na Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), em Presidente Prudente.

O motorista seguiu preso, à disposição da Justiça, no aguardo da audiência de custódia.

Rildo Silva/TV Fronteira

Rildo Silva/TV Fronteira

Rildo Silva/TV Fronteira

Polícia Civil

Robson Moreira/TV Fronteira

Polícia Rodoviária

Rildo Silva/TV Fronteira

