Fiscalização em ônibus de viagem descobre cocaína escondida no estofado de poltronas em RO

Dois homens, de 34 e 36 anos, foram presos por tráfico de drogas em Ji-Paraná (RO) nesta semana. A dupla escondeu cocaína nos estofados de duas poltronas de um ônibus de viagem interestadual.

O flagrante aconteceu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 364, Km 352, em Jipa. O ônibus parado na fiscalização fazia o itinerário “Porto Velho (RO) até Brasília (DF)”.

Um vídeo feito dentro do ônibus mostra o momento em que os agentes retiram a droga dos acentos (veja acima).

Quando os agentes entraram no veículo perceberam que um dos homens saiu da poltrona de numeração 43 para a 27, enquanto outro permaneceu no assento de número 33.

“Após verificação, observou-se que ambos estavam acomodados em locais diferentes dos que constavam nas passagens. Dando continuidade à abordagem, os dois admitiram estar viajando juntos, mas apresentaram diversas respostas divergentes entre si”, informou a PRF.

Os agentes então checaram as poltronas corretas, marcadas nos bilhetes dos suspeitos. Nelas foram encontrados 5 Kg de cloridrato de cocaína no interior dos estofados. Então os suspeitos confessaram o crime e afirmaram que entregariam a droga em Goiânia (GO).

A cocaína foi encaminhada à Polícia Judiciária para destruição. Os suspeitos também foram conduzidos à polícia e estão à disposição da Justiça.

Vito Califano