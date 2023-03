Fiscalização encontra 100 tabletes de drogas e um revólver em bagagem de passageiro de ônibus em Dracena

Veículo foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária no km 655 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e as mercadorias ilícitas estavam em três caixas no bagageiro externo. Drogas e revólver foram apreendidos em Dracena (SP)

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu nesta terça-feira (7) uma carga de 98,080 quilos de maconha e skank e ainda um revólver de calibre 38 desmuniciado que eram transportados por um passageiro de um ônibus de linha interestadual, em Dracena (SP).

O veículo foi abordado pela fiscalização no km 655 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e as mercadorias ilícitas estavam em três caixas no bagageiro externo do ônibus.

O passageiro foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, em Dracena, onde permaneceu preso à disposição da Justiça, juntamente com as drogas e a arma de fogo apreendidas.

Durante a fiscalização, o homem, de 27 anos, morador de São Bento (PB), chamou a atenção dos policiais ao apresentar informações desencontradas sobre a origem e o destino da viagem que fazia.

No total, os policiais interceptaram 97 tabletes de maconha, com 95,040 quilos, e outros três de skank, com 3,040 quilos.

