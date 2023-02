Fiscalização fecha comércios e encerra evento com 600 pessoas nos 2 primeiros dias de carnaval em Campinas

Todos os fechamentos ocorreram por falta de alvará de funcionamento, informou a prefeitura. Balanço corresponde às ações de sexta-feira (17) e sábado (18). Viatura da Guarda Municipal durante pré-carnaval em Campinas

Reprodução/EPTV

A Prefeitura de Campinas (SP) divulgou ao g1 neste domingo (19) um balanço das fiscalizações realizadas nos dois primeiros dias de carnaval na cidade. Ao todo, 134 estabelecimentos e eventos foram fiscalizados entre sexta-feira (17) e sábado (18), sendo que nove comércios foram fechados e uma festa com 600 pessoas precisou ser encerrada.

Segundo a administração municipal, todos os fechamentos ocorreram por falta de alvará de funcionamento, ou seja, os locais só poderão reabrir depois de providenciarem a regularização.

O encerramento das dez atividades aconteceu na sexta-feira. Já no sábado, ainda de acordo com a administração, houve apenas orientações quanto à proibição da venda de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas de vidro durante o carnaval de rua.

Sexta-feira – 81 estabelecimentos/evento fiscalizados e 10 fechados/encerrado

70 bares (5 foram fechados)

1 evento com 600 pessoas (foi encerrado)

6 lojas de conveniência (2 foram fechadas)

2 adegas (ambas foram fechadas)

1 espetaria

1 clube

A prefeitura explicou que todos os locais vistoriados ficam no distrito de Barão Geraldo, com exceção a uma das adegas, que fica no Jardim Pauliceia, e ao clube, localizado no Cambuí.

Sábado – 53 estabelecimentos/eventos fiscalizados e nenhum fechado/encerrado

44 bares

6 conveniências

3 eventos

Na ocasião, as fiscalizações ocorreram nos bairros Cambuí, Taquaral e Fazenda Santa Cândida, além do distrito de Barão.

Um balanço geral sobre todas as ocorrências relacionadas ao carnaval está previsto para ser divulgado pela administração municipal na Quarta-feira de Cinzas (22).

TUDO SOBRE O CARNAVAL NA REGIÃO:

Tá por dentro do hits de carnaval? Coreógrafo ensina top 5 das dancinhas em alta no TikTok

Domingo de carnaval: confira os blocos e shows para curtir em 22 cidades da região 🎉

Veja a programação dos ônibus em Campinas durante o carnaval

Carnaval para crianças: bloquinhos, pintura de rosto e oficinas são atrações; veja programação

Veja fotos da folia nos blocos de rua

Vai chover? Fazer calor? Veja como fica o tempo durante o carnaval na região

Carnaval no Circuito das Águas atrai cerca de 200 mil foliões e ocupação de hotéis chega a 100%

Abre e fecha de carnaval: veja funcionamento de bancos, comércio, shoppings e serviços

Mortes por combinação álcool e direção crescem e Campinas lança campanha no carnaval

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

pappa2200