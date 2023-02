Fiscalização notifica 21 escolas particulares por não exigirem cartão de vacinação para matrículas

Ação aconteceu em Palmas e cidades do interior. Os pais que não entregarem o cartão atualizado terão os dados repassados aos Ministério Público. Vacinação continua em Palmas

A falta da exigência de comprovante de vacinação no ato da matrícula levou o Procon Tocantins notificar 21 escolas particulares de Palmas e de municípios do interior do estado. A ação atendeu pedido do Ministério Público Estadual (MPE), que está acompanhando o andamento da vacinação no estado.

De acordo com o MPE, 71 escolas passaram pela vistoria dos órgãos. A exigência do cartão de vacinação atende a Lei Estadual 3521/2019, que especifica que as crianças precisam estar com a aplicação de todas as vacinas obrigatórias em dia, de acordo com o Calendário de Vacinação da Criança e o Calendário de Vacinação do Adolescente.

O Procon informou que a vistoria aconteceu em Palmas, Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Tocantinópolis, cidades em que há núcleo do órgão. São não teve em Dianópolis, que também dispõe de equipes, porque a cidade não tem escolas particulares, informou o órgão.

A ação também tem o objetivo de aumentar os índices da cobertura vacinal no estado, para aumentar a proteção contra diversas doenças. O MPE alerta que os pais ou responsáveis que não apresentarem comprovante deverá ter os dados informados pela direção das escolas ao Conselho Tutelar e MPE.

Para as escolas públicas, o órgão recomendou chegou a recomendar às prefeituras para que as diretorias exijam a apresentação do cartão nas unidades escolares de sua rede, além de adotar providências para facilitar o acesso às vacinas.

