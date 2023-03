Fiscalização policial apreende 400 mil maços de cigarros de origem estrangeira na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente

Motorista, um homem de 41 anos, foi preso em flagrante. Carregamento com 800 caixas da mercadoria foi encontrado dentro do compartimento de carga de um caminhão. Durante abordagem, Polícia Rodoviária localizou 400 mil maços de cigarros no compartimento de carga do caminhão

A Polícia Rodoviária apreendeu 400 mil maços de cigarros de origem estrangeira, na noite desta quarta-feira (1º). O carregamento estava dentro do compartimento de carga de um caminhão que transitava na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP).

Ainda conforme a Polícia, a equipe abordou o veículo na altura do km 561,500, que transitava no sentido leste da via. Durante a vistoria, os policiais localizaram 800 caixas de cigarros de origem estrangeira e sem documentação.

No total, foram contabilizados 400 mil maços de cigarro contrabandeados.

O motorista, um homem de 41 anos, foi preso em flagrante e está a disposição da Justiça.

O caminhão foi apreendido.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente.

