Fiscalização resgata 116 tartarugas que seriam traficadas em sacos de fibra em Roraima

Uma fiscalização resgatou 116 tartarugas de água doce, também conhecidas como tracajás, na região Sul de Roraima. O trabalho foi divulgado nesta segunda-feira (27) pela Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Femarh).

A fiscalização ocorreu entre os municípios de Caracaraí e Rorainópolis, Sul de Roraima. Os animais seriam vendidos ilegalmente e estavam presos em sacos de fibra.

Além das tartarugas, 380 quilos de pescados diversos foram apreendidos pelos agentes. As atividades de fiscalização aconteceram com apoio do o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e são para o combate à pesca ilegal no período da piracema e ocorreram de 19 a 24 de março.

O período de piracema encerra no dia 30 de junho e é uma medida para garantir que os peixes nativos se reproduzam. As patrulhas fluviais aconteceram nos rios Branco, Ajarani, Anauá, na região da Estação Ecológica do Niquiá, no Parque nacional do Viruá e na Floresta Nacional do Viruá.

Dentre as ações desenvolvidas, a fiscalização de empreendimentos de pesca esportiva, atendimento de denúncias de pesca ilegal, combate ao tráfico de animais silvestres, entre eles, as tartarugas.

Os peixes apreendidos foram doados para a Casa de Acolhimento José Vieira Guerra e para o Centro Especializado Denise Mecias Santos, ambos em Caracaraí. Ao final, os apetrechos foram queimados pelos policiais e os quelônios soltos na natureza.

Segundo o presidente da Femarh, Glicério Fernandes, os pescadores profissionais são conscientes da proibição da pesca no período do defeso e devem se abster da pesca até que encerre o período de reprodução dos peixes da bacia do Rio Branco.

