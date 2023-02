Fiscalizações fecham lojas de conveniência no domingo de carnaval por descumprimento de regras em Campinas

Estabelecimentos descumpriram o decreto de carnaval, segundo a prefeitura. Agentes estiveram nos bairros Cambuí, Santa Cândida e os distritos de Sousas e Barão Geraldo. Bloco de carnaval em Barão Geraldo, distrito de Campinas

Guarda Municipal/Divulgação

Agentes da Prefeitura de Campinas (SP) fiscalizaram e fecharam, neste domingo de carnaval (19), cinco lojas de conveniência que estavam em desacordo com as normas municipais para os dias de folia. Ao todo, 41 estabelecimentos, sendo 32 bares, foram vistoriados, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira (20).

De acordo com a administração, dois clubes e dois eventos também foram alvo da fiscalização. Os agentes se concentraram nos bairros Cambuí, Santa Cândida e os distritos de Sousas de Barão Geraldo.

Campinas proíbe venda e porte de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro durante carnaval de rua

Balanço da fiscalização no domingo de carnaval

32 bares

5 conveniências (todas foram fechadas)

2 clubes

2 eventos

Na sexta de carnaval e no sábado (18), 134 estabelecimentos e eventos foram vistoriados, sendo que dez tiveram as atividades encerradas por descumprimento das medidas municipais e ausência de alvará de funcionamento. Um dlees era um evento com 600 pessoas em um bar.

Também estão proibidas vendas e porte de garrafas de bebidas de vidro nos blocos e nas redondezas. A determinação foi publicada em Diário Oficial no dia 10 deste mês. Comércios e ambulantes que desobedecerem terão suspensão imediata do direito de comercializar e das licenças, respectivamente.

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi