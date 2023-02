Fisiculturista que filmou a própria queda de balão caminha com auxílio de andador ao se recuperar de acidente

Corrente de vento jogou o veículo em direção a fios de alta tensão e o cesto do balão virou durante a tentativa de pouso entre Praia Grande e São João do Sul. Turistas gravam momento em que balão cai em SC

O fisiculturista Fabricio Pacholok, que filmou a própria queda de balão entre Praia Grande e São João do Sul, no Sul catarinense, faz fisioterapia para se recuperar do acidente. Em vídeos publicados em uma rede social, ele mostrou o tratamento na perna direita, ferida.

No domingo (5), ele publicou imagens caminhando com auxílio de um andador.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

“As últimas noites não tinham sido boas. Muito pesadelo. Sonho com balão, sonho com queda, acidente, aí vem outros acidentes de carro”, disse em um vídeo publicado na quinta-feira (2).

O acidente ocorreu no dia 25 de janeiro, quando ele e a esposa, resolveram fazer um passeio de balão. A queda foi registrada em um vídeo que foi publicado no canal de Pacholok, que tem mais de 270 mil inscritos.

De acordo com ele, durante a tentativa de pouso, uma corrente de vento jogou o veículo em direção a fios de alta tensão e o cesto do balão virou. Ele, a esposa e o piloto caíram de uma altura de aproximadamente sete metros, segundo o fisiculturista.

Fisiculturista filmou a própria queda de balão

Reprodução/Redes Sociais

O fisiculturista e a esposa foram socorridos com fraturas nos braços, pernas e costelas.

Casal de turistas grava momento em que balão bate em cabos de energia e cai

Balão cai durante passeio e deixa turistas e piloto feridos

Investigação

Após o acidente, a prefeitura de Praia Grande informou que montou um comitê para apurar as causas do acidente e que está, junto com a Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), colaborando com as autoridades policiais.

São investigadas as possíveis causas e os protocolos de segurança usados pela empresa responsável pela prestação do serviço. A apuração ocorre em sigilo.

Fabrício Pacholok que sofreu acidente de balão

Reprodução/Instagram

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado em g1 SC

Vittorio Rienzo