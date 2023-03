Fisioterapeuta com síndrome bacteriana rara acorda após 10 dias em coma: ‘Sou um milagre’

Talita Brunes Feitosa foi diagnosticada com síndrome de fournier, infecção bacteriana que atinge principalmente os homens. A fisioterapeuta passou por três cirurgias e ficou em estado gravíssimo na UTI, do Hospital Geral de Palmas. Talita Brunes acordou após ficar 10 dias em coma no Hospital Geral de Palmas

Reprodução/TV Anhanguera

A fisioterapeuta Talita Brunes Feitosa, diagnosticada com uma síndrome bacteriana rara, acordou após 10 dias em coma, no Hospital Geral de Palmas. O caso da profissional repercutiu em todo o estado depois que a família lançou uma campanha para pedir doação de sangue.

Neste sábado (4), Talita postou uma foto nas redes sociais e agradeceu pelo apoio.

“Eu sou um milagre de Deus. Obrigada pelo carinho e amor. Obrigada pelas milhões de mensagens, bolsas de sangue e orações de todos os lugares”, disse.

A mãe da paciente, Ruth Brunes, disse que a filha ficou entubada durante 10 dias, em estado gravíssimo. Ela acordou na última quarta-feira (1º), mas sem poder falar. Ela continua na UTI, mas agora está falando e com o raciocínio normal.

Talita precisou ser internada no mês de fevereiro. Tudo começou com uma dor na coxa. A fisioterapeuta pensou que não se tratava de algo grave e continuou com as atividades profissionais. A dor se intensificou e ela procurou atendimento médico, momento em que foi diagnosticada com uma síndrome bacteriana rara.

A síndrome de fournier é uma infecção bacteriana que atinge principalmente os homens, sendo ainda mais raros os casos em mulheres. É uma doença grave, que em alguns casos mais fortes, pode levar até a morte.

Talita foi submetida a três cirurgias. Dona Ruth explicou que cada curativo é feito no centro cirúrgico, com anestesia geral, devido à extensão do ferimento na coxa. Ela ainda continuará na UTI, sem previsão de alta.

“Ela ainda expira cuidados, sem visitas. Mas estamos radiantes. Os médicos disseram que ela é um verdadeiro milagre. Queremos agradecer todo o clamor de amigos, colegas, pacientes, vizinhos, em especial familiares. A equipe médica do HGP, todos os profissionais da UTI foram humanos e dedicados”, finalizou a mãe.

Família de Talita faz campanha de doação de sangue

Reprodução/Instagram

