Fisioterapeuta pélvica promove aulão gratuito de ginástica íntima para mulheres em Boa Vista

Evento ocorre no sábado (11), a partir das 17h, no Parque do Rio Branco, Centro de Boa Vista. Fisioterapeuta pélvica Carol Queiroz, de Boa Vista

Lanne Prata/Ascom-Carol Queiroz/Divulgação

A fisioterapeuta pélvica Carol Queiroz promove no próximo sábado (11) um aulão gratuito de ginástica íntima para mulheres. O evento ocorre a partir das 17h, no parque do Rio Branco, no Centro de Boa Vista.

O evento, denominado “Papo Delas”, ocorre em alusão ao dia Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, e visa promover o autoconhecimento íntimo para as mulheres e a importância do autocuidado.

Além do aulão, o evento também terá palestras sobre cuidados com a mente, corpo, e de como utilizar de forma assertiva o preservativo feminino. O evento tem o apoio da prefeitura de Boa Vista.

O “Papo Delas” integra o trabalho de Carol Queiroz faz sobre fisioterapia íntima no estado. Normalmente, as palestras e workshops são vendidos, mas, desta vez, ela decidiu presentear as mulheres em razão do acolhimento que recebeu quando foi vítima de violência de tentativa de feminicídio no ano passado – a atriz e ativista do direitos das mulheres Luiza Brunet foi uma das que prestou apoio a ela.

“Naquele episódio, recebi milhares de vezes mais o apoio de tantas mulheres a quem, de alguma forma, eu havia ajudado. Então, preparei este presente”, disse ela, em uma palestra na Rede Amazônica.

A primeira edição do evento será apresentado pela influenciadora Sonja Chacon. A programação inclui palestras sobre saúde da mulher da mulher com a médica ginecologista Luciana Arcoverde, experiência mente e corpo com a fisioterapeuta integrativa Daniela Campos.

O “Papo Delas” erá a participação do Dj Andrezinho durante todo o evento. Carol Queiroz possui 12 anos de atuação voltada para saúde íntima e sexualidade da mulher, e é conhecida como “Rainha das Ppks”.

Serviço:

‘Papo Delas’, com aulão de ginástica íntima para mulheres

Onde: Parque do Rio Branco

Quando: Sábado, dia 11

Horário: 17h às 19h

Quanto: gratuito

Informações: página no Instagram da Carol Queiroz

valipomponi