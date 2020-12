fitbit-sense:-l’alleato-per-connettersi-con-il-proprio-benessere

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come un «totale stato di benessere psicofisico» sottolineando che questa condizione è il risultato di molte componenti. Per stare bene è quindi necessario curare diversi aspetti in modo sinergico e consapevole, un processo difficile da mettere in pratica a meno di non farsi aiutare da un dispositivo evoluto come Fitbit Sense.

I duri mesi che stiamo vivendo a causa della pandemia hanno reso urgente questa necessità, sollecitando un processo attivo di cambiamento. Certo per ottenere i benefici sperati sono necessari impegno e disciplina, ma non dobbiamo fare tutto da soli, possiamo affidarci a una vera e propria piattaforma per il benessere.

Il dispositivo, infatti, ha il look di uno smartwatch ma in realtà funziona come un vero health trainer, come se al nostro fianco ci fosse un allenatore personale che si prende cura della nostra salute. Per consentire di farci ottenere più efficacemente e velocemente i risultati Fitbit ha sviluppato una piattaforma integrata che permette alle persone di connettersi con il proprio benessere.

La forma fisica è importante, ma lo sono anche l’alimentazione, il sonno e l’approccio mentale che ci tiene lontani dallo stress. Tutti questi elementi concorrono alla nostra salute e tutti vengono monitorati e tenuti sotto controllo da Fitbit Sense.

L’azienda americana ha capitalizzato i suoi 13 anni di storia in questo settore mettendo a punto un dispositivo capace di semplificare la vita dell’utente e favorendo uno stile di vita sano in modo semplice e proattivo. Lo smartwatch di Fitbit può fare affidamento su un concentrato di tecnologia e innovazione che si basano su due elementi: sensori precisi e affidabili e analisi evolute dei dati.

Grazie a questo paradigma questo smartwatch in abbinamento con l’applicazione Fitbit Premium (gratuita per i primi sei mesi di prova), sono in grado non solo di favorire il miglioramento della nostra forma fisica, ma anche di controllare tre ambiti specifici della nostra salute: la gestione dello stress, il benessere del cuore e la verifica di possibili cambiamenti fisici che potrebbero indicare la presenza di qualche patologia.

Sense è il primo prodotto al mondo con un sensore EDA integrato che ci aiuta a capire la risposta del corpo ai fattori di stress misurando l’attività elettrodermica (o EDA) direttamente dal polso. Basta una scansione di 2 minuti per conoscere il nostro livello di stress e soprattutto per capire come sta influenzando il nostro stato generale di salute. Ma il sistema Fitbit mette a disposizione anche le soluzioni per tornare a uno stato di calma attraverso sessioni di mindfulness, yoga, meditazione e respirazione guidata.

Non solo, perché Sense fa un ulteriore passo avanti nel monitoraggio della salute del cuore grazie all’app Fitbit ECG (certificata CE), che permette di valutare il ritmo cardiaco ed individuare potenziali segnali di fibrillazione atriale, una anomalia che aumenta il rischio di gravi patologie come l’ictus. Per ottenere un tracciato bastano appena 30 secondi e l’elettrocardiogramma si può condividere subito inviandolo al proprio medico.

Inoltre, la recente tecnologia PurePulse 2.0 di Fitbit insieme al nuovissimo sensore di rilevazione cardiaca sono in grado di notificare eventuali anomalie nella frequenza del cuore allertando l’utente quando la situazione evidenzia situazioni che richiedono attenzione. Questo dispositivo mette a disposizione anche il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (Sp02), un parametro importante soprattutto in questo periodo di Covid-19.

Utile e interessante è infine lo sviluppo da parte di Fitbit di una serie di nuove metriche che possono aiutarci a individuare tendenze e cambiamenti nel nostro stato di benessere. Primo tra tutti la temperatura cutanea al polso che può essere rilevata per identificare potenziali segni di malessere come febbre e altre malattie virali.

Indossando il dispositivo ogni notte mentre dormiamo, consente di misurare regolarmente la variazione della temperatura che può essere più significativo rispetto a concentrarsi sulle indicazioni in un momento specifico della giornata. Le variazioni di temperatura cutanea vengono mostrate nell’app e gli utenti Fitbit Premium avranno dati più dettagliati con un grafico dell’andamento durante la notte.

Il monitoraggio del sonno è un altro elemento distintivo di questo wearable, grazie a una tecnologia introdotta da Fitbit prima di tutti più di 10 anni fa che è in grado di misurare il tempo trascorso in ogni fase del sonno (leggero, profondo e REM) nonché il tempo di veglia, dando importanti informazioni su come migliorare il proprio riposo. Recentemente è stato introdotto anche il punteggio del sonno che rappresenta un altro dato rilevante sulla qualità del proprio riposo e che è possibile visualizzare ogni mattina direttamente nell’app Fitbit: in generale tra 90 e 100 il punteggio è ottimo, nella fascia 80-89 è buono, in quella 60-79 è discreto, mentre sotto a 60 è scadente.

Fitbit Sense è quindi un potente strumento in grado di collegarci con tutti gli elementi più importanti per la gestione del nostro benessere, il tutto in appena 48 grammi di peso e con la comodità di indossare un orologio al polso. Caratterizzato da un design elegante e moderno, questo smartwatch ha anche il vantaggio di avere una grande autonomia, la batteria dura infatti oltre 6 giorni.

Perfetto anche come regalo di Natale, per lui e per lei, è disponibile nelle colorazioni carbone/acciaio e bianco lunare/acciaio al costo di 329,99 euro.