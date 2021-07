Flaiano Film Festival, il regista Francesco Fei sarà presente in sala per incontrare il pubblico, in occasione della proiezione del suo film Mi chiedo quando ti mancherò.

Amanda (interpretata da Beatrice Grannò) ha diciassette anni e ogni giorno deve affrontare le difficili sfide di una teenager. Bullizzata per il suo peso, introversa e sensibile, sarà messa a dura prova da un evento traumatico, tanto da decidere di scappare di casa insieme a una nuova amica (Claudia Marsicano), esuberante e intraprendente. Sarà lei a farle da guida nella più difficile delle sfide: crescere e impadronirsi della propria vita. La sua è una storia di coraggio e determinazione, avventurosa e romantica, feroce eppure buffa.

Il film è tratto da Wonder when you’ll miss me, il secondo libro di Amanda Davis, scrittrice americana prematuramente scomparsa. Un road movie attraverso confini fisici e mentali, in fuga dal passato e in cerca di un futuro ancora possibile

Con Mi chiedo quando mi mancherò Beatrice Grannò (Doc – Nelle tue mani, Tornare, Zero) ha vinto il premio RB Casting – Miglior Giovane Interprete a Alice nella Città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma.

Francesco Fei: si afferma come regista realizzando numerosi clip con i più importanti musicisti italiani. Il suo primo film, “Onde”, viene selezionato al Festival di Rotterdam e altri festival internazionali e segnalato dalla critica come una delle opere prime italiane più personali. I suoi lavori sono stati selezionati in numerosi festival internazionali, alla Biennale d’Architettura e in importanti musei e gallerie italiane come la Fondazione Salvatore Ferragamo e il Pac di Milano. Ha scritto, prodotto e diretto la docufiction con Filippo Timi “Segantini ritorno alla natura” selezionato nel 2016 al Biografilm Festival dove ha vinto il Premio del Pubblico. Nel 2018 il suo documentario “La Regina di Casetta” ha vinto il Premio Miglior Film Italiano al Festival dei Popoli e la Genziana d’Oro al Trento Film Festival. Nel 2019 è uscito nei cinema, in più di 400 sale, il suo ultimo documentario “Dentro Caravaggio”. È docente di regia all’Accademia di Belle Arti di Bergamo.

Beatrice Grannò: A 20 anni, esordisce in televisione con il ruolo di Valentina nella serie Rai Uno ‘‘Don Matteo 9’’, recitando poi in diverse fiction e film tv Rai come ‘‘Il capitano Maria’’, ‘‘Enrico Piaggio – Un sogno italiano’’ e ‘‘Doc – Nelle tue mani’’. Oltre alle fiction Rai è presente nel cast di ‘‘School Hacks’’ prodotta da Walt Disney Italia e nella nuova serie, uscita sulla piattaforma Netflix nel 2020, ‘‘ZERO’’. Partecipa anche ai film ‘‘Tornare’’ di Cristina Comencini e ‘‘Gli indifferenti’’ di Leonardo Guerra Seràgnoli.