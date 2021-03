flan-di-peperoni-con-vellutata-di-acciughe

Questa sera vi propongo una ricetta infallibile per preparare i flan di peperoni. In realtà potete utilizzare la verdura che preferite. La base è sempre la stessa. E’ per questo che li amo. Sono facilissimi da preparare, di grande effetto e sopratutto squisiti. La ricetta mi è stata regalata 5 anni fa da un grandissimo sous-chef di un noto ristorante in Piemonte. Grazie Ciubi!

Ricetta per 30 flan

1 lt di panna 12 uova 1 kg di peperoni rossi 1 spicchio d'aglio (tritato) Per la vellutata di acciughe 10 acciughe già pulite 1/2 lt di panna 1 spicchio d'aglio in camicia prezzemelo q.b. stacca facile o burro per stampini 30 stampini in alluminio

Cuocete i peperoni in forno preriscaldato per 25-30 minuti a 200° o direttamente sulla fiamma fino a quando la pelle non diventa nera. Una volta pronti, metteteli in busta di plastica per alimenti e lasciateli per una decina di minuti. In questo modo il vapore che si formerà all’interno del sacchetto, vi faciliterà nel spellare i peperoni. Cuoceteli poi in padella con un filo d’olio e lo spicchio d’aglio tritato. Fateli cuocere fino a quando tutto il liquido sarà evaporato. Prendete una bowl capiente e mettete i peperoni. Frullateli. Aggiungete il litro di panna e le uova. Frullate il tutto. Imburrate gli stampini e riempiteli fino a 3/4 con il composto preparato. Preriscaldate il forno a 160° e fateli cuocere a bagnomaria per circa 40 minuti.

Nel frattempo tritate finemente le acciughe e mettetele insieme ad un filo d’olio extra vergine e uno spicchio d’aglio in camicia in una padella. Dopo 1 minuto togliete l’aglio e aggiungete la panna. Fate cuocere fino al raggiungimento della consistenza desiderata.

Siete pronti per impiattare. Disponete su un piatto fondo la vellutata di acciughe, al centro il flan e decorate con del prezzemolo tritato. GNAM!